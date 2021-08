Cultura de la Generalitat presenta en la Filmoteca d’Estiu el clàssic del cine mut ‘El chico’ (1921) de Charles Chaplin

Print This Post

La Filmoteca d’Estiu està organitzada per l’IVC i se celebra del 30 de juliol al 29 d’agost als Jardins del Palau de la Música de València

La pel·lícula es projecta en versió restaurada amb rètols en castellà quan es compleix el centenari de la seua estrena

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat, a través de la Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura, projecta en la Filmoteca d’Estiu, divendres 6 d’agost, a les 22.30 hores, ‘El chico’ (‘The Kid’, 1921), escrita, dirigida i protagonitzada per Charles Chaplin. La pel·lícula es podrà tornar a veure dissabte 7 d’agost en el mateix horari. Protagonitzada per Charles Chaplin en el seu paper del vagabund Charlot, la pel·lícula compta amb la participació de l’actor infantil Jackie Coogan i d’Edna Purviance, una de les grans estreles dels primers anys del cinema i actriu principal en la filmografia de l’actor i director britànic durant el període mut.

‘El chico’ és el primer llargmetratge en la carrera de Chaplin i una magistral combinació de comèdia de rialles i intens melodrama amb un problema social de fons, com és la infància abandonada als barris pobres de Londres al principi del segle XX.

Amb l’esperança que una família rica l’adopte, una mare fadrina sense recursos (Edna Purviance) deixa el seu bebé acabat de nàixer davant d’una mansió, dins d’una limusina que roben uns delinqüents. Cinc anys després, convertida en una cantant famosa, freqüenta els suburbis amb l’esperança de trobar el seu fill (Jackie Coogan), que ha sigut criat per un entranyable vagabund (Charles Chaplin).

‘El chico’ és una pel·lícula quasi autobiogràfica, perquè Chaplin es va inspirar en la cruesa de la seua pròpia infància; va ser separat de sa mare i va treballar des de molt menut en espectacles ambulants per a sobreviure. De fet, els decorats s’inspiren en els carrers on va passar els seus primers anys de vida.

Autor també de la música, Chaplin es va encarregar personalment d’una restauració moderna de la pel·lícula i va compondre una nova banda sonora original en 1971. D’aquesta manera, va unificar les versions de la cinta, tant de muntatge com de música d’acompanyament, habitualment descuidades en la distribució cinematogràfica dels anys vint.

Amb una duració de 68 minuts, la pel·lícula s’ha tornat a projectar en versió restaurada 4k en sales comercials amb motiu del centenari de la seua estrena. Ara es presenta en la Filmoteca d’Estiu en pantalla gran, dins del cicle ‘Aniversaris cinèfils’.

En aquest cicle commemoratiu, també es projecten en versió original amb subtítols en valencià tres pel·lícules: la versió remasteritzada de ‘Gilda’ (1946) de Charles Vidor, en el 75 aniversari de la seua estrena (8, 9 i 10 d’agost); juntament amb les versions restaurades del clàssic de culte ‘Carretera asfaltada en dues direccions’ (1971), de Monte Hellman, que fa cinquanta anys (20 i 21 d’agost); i de ‘Crash’ (1996), de David Cronenberg, que celebra el seu 25 aniversari (24 i 26 d’agost).

Com en l’edició de 2020, totes les sessions de la Filmoteca d’Estiu s’obrin amb la projecció d’una mostra de la col·lecció de pel·lícules domèstiques en passos estrets (8 mm, súper-8 mm, 9,5 mm i 16 mm), recuperades per la Filmoteca i digitalitzades i conservades en el seu arxiu fílmic.

La celebració de la Filmoteca d’Estiu és possible gràcies a l’Ajuntament de València, que cedeix els Jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions; també gràcies a la col·laboració de l’Aula de Cinema de la Universitat de València en l’organització del cicle ‘Berlanga i la comèdia’ i al patrocini de Cerveza Turia.

La Filmoteca de València manté la seua oferta cinematogràfica en la ciutat durant el mes d’agost amb la celebració de la Filmoteca d’Estiu i les seues projeccions a l’aire lliure. Els criteris de programació de la Filmoteca d’Estiu són els mateixos que se segueixen la resta de l’any a la sala Berlanga: versió original, qualitat en les projeccions i un preu assequible.

Horari i venda d’entrades

Les projeccions de la Filmoteca d’Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros, i 25 euros per a l’abonament de deu sessions. La venda d’entrades en línia està disponible en la web de l’IVC: https://ivc.gva.es/

Per les mesures anti COVID, l’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte i s’ha de respectar la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries a l’entrada.