Cultura de la Generalitat presenta en la Filmoteca d’Estiu ‘Novio a la vista’ de Luis G. Berlanga

La Filmoteca d’Estiu està organitzada per l’IVC i se celebra del 30 de juliol al 29 d’agost als Jardins del Palau de la Música de València

La projecció s’emmarca dins de les celebracions de l’Any Berlanga organitzades per l’Institut Valencià de Cultura

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat, a través de la Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura, projecta en la Filmoteca’ d’Estiu, el dissabte 14 d’agost, a les 22.30 hores, ‘Novio a la vista’ (1954), dirigida per Luis G. Berlanga. Amb una duració de 83 minuts, la pel·lícula es podrà tornar a veure el diumenge 15 d’agost en el mateix horari.

Ambientada en l’Espanya de 1918, ‘Novio a la vista’ és una comèdia d’època i amors estiuencs la sàtira de la qual era perfectament transferible a la societat espanyola de 1950: Loli és una adolescent a qui sa mare porta a la platja de Lindamar amb el propòsit secret de trobar un nuvi convenient, concretament un prometedor enginyer que sempre ha estiuejat amb ells al mateix lloc. Però Loli està enamorada d’Enrique, un jove que ha de passar l’estiu preparant els exàmens de setembre.

Després de l’èxit de ‘¡Bienvenido, Míster Marshall!’ (1953), el productor Benito Perojo va encarregar a Berlanga i Juan Antonio Bardem una adaptació de la sarsuela ‘Bohemios’. Així ho van fer, però a Perojo el resultat no el va convéncer, per la qual cosa el jove director valencià es va oferir per a dirigir algun dels guions que el productor havia adquirit; ràpidament es va decidir per un del comediògraf Edgar Neville. Berlanga el va reescriure amb la col·laboració de José Luis Colina i Bardem.

El director valencià va substituir la seua localització a la serra madrilenya per la de la platja de Benicàssim, el seu primer rodatge en terres valencianes.

‘Novio a la vista’ es va estrenar sense massa èxit al febrer de 1954, amb Josette Arno com a protagonista, un paper que Berlanga va intentar donar a una jove Brigitte Bardot, però Perojo la va rebutjar, perquè la francesa tenia un altre rodatge i era una actriu desconeguda de 19 anys. Dos anys després, Bardot es convertiria en una estrela internacional.

Berlanga i la comèdia

Dins de les activitats commemoratives de l’Any Berlanga impulsades per la Filmoteca de l’IVC figura el cicle ‘Berlanga i la comèdia’, organitzat en col·laboració amb l’Aula de Cinema de la Universitat de València. El cicle no sols recull pel·lícules de Berlanga, sinó també comèdies europees i espanyoles que li van servir d’inspiració o van ser dirigides per directors de la seua generació o per mestres del cine admirats pel cineasta valencià.

Aquest cicle va arrancar en Nits de Cinema al claustre del Centre Cultural La Nau i ha continuat en la Filmoteca d’Estiu, on també es projectarà el clàssic francés ‘Las vacaciones del señor Hulot’ (1953), de Jacques Tati, un cineasta molt estimat per Berlanga (16, 17 i 19 d’agost).

El cicle continuarà al setembre, ja dins de la programació de la Filmoteca de València, amb la projecció, entre altres, de ‘Calabuch’ (1956), primera pel·lícula de Berlanga rodada a Peníscola; ‘Milagro en Milán’ (1951), comèdia emblemàtica del neorealisme dirigida per Vittorio de Sica; i ‘La kermesse heroica’ (1935), de Jacques Feyder, un clàssic admirat pel mestre valencià.

Com en l’edició de 2020, totes les sessions de la Filmoteca d’Estiu s’obrin amb la projecció d’una mostra de la col·lecció de pel·lícules domèstiques en passos estrets (8 mm, súper-8 mm, 9,5 mm i 16 mm), recuperades per la Filmoteca i digitalitzades i conservades en el seu arxiu fílmic. Es tracta de clips realitzats a partir de fragments de ‘home movies’ de temàtica estiuenca que recorren diverses dècades.

La celebració de la Filmoteca d’Estiu és possible gràcies a l’Ajuntament de València, que cedeix els Jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions; també gràcies a la col·laboració de l’Aula de Cinema de la Universitat de València en l’organització del cicle ‘Berlanga i la comèdia’ i al patrocini de Cerveza Turia.

La Filmoteca de València manté la seua oferta cinematogràfica a la ciutat durant el mes d’agost amb la celebració de la Filmoteca d’Estiu i les seues projeccions a l’aire lliure. Els criteris de programació de la Filmoteca d’Estiu són els mateixos que se segueixen la resta de l’any en la sala Berlanga: versió original, qualitat en les projeccions i un preu assequible.

Horari i venda d’entrades

Les projeccions de la Filmoteca d’Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros, i 25 euros per a l’abonament de deu sessions. La venda anticipada d’entrades en línia està disponible en la web de l’IVC: https://ivc.gva.es/

Per les mesures anti COVID, l’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte i s’ha de respectar la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries a l’entrada.