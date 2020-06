Cultura dona suport a la modernització i equipament dels museus amb 700.000 euros

Connect on Linked in

La convocatòria finança activitats que milloren condicions expositives, de seguretat, d’emmagatzematge i de restauració del patrimoni moble dels museus

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a finançar la modernització, conservació, equipament i adequació de les infraestructures de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes, així com la restauració de béns mobles inventariats del territori valencià. La Generalitat hi destina la quantitat de 700.000 euros.

Podran accedir a aquestes ajudes els titulars dels museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes per la Generalitat Valenciana i els ajuntaments, entitats locals, fundacions i associacions sense ànim de lucre titulars de béns mobles inclosos en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià.

Seran subvencionables les actuacions que contribuïsquen a la modernització, conservació, equipament i adequació de les instal·lacions per a millorar les condicions expositives, de seguretat, d’emmagatzematge i de restauració del patrimoni moble depositat als museus i col·leccions museogràfiques inclosos en el sistema valencià de museus, que hagen sigut desenvolupades a partir del dia 1 de gener de 2020.

En queden excloses les activitats i projectes cofinançats per la Generalitat o algun dels seus ens públics, les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions nominatives de la Generalitat Valenciana i aquelles activitats el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries de la Generalitat Valenciana.Aquesta ajuda no podrà excedir de 10.000 euros per beneficiari ni superar el 80 % de l’import total del projecte.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.