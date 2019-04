Cultura, esport i festa en la XXXIV Setmana de les Persones Majors de Torrent

Connect on Linked in

Del 8 al 13 d’abril, la ciutat acull una programació que s’ha iniciat amb el recital poètic ‘La poesia del desterrament’

La XXXIV Setmana de les Persones Majors de Torrent va arrancar ahir a la vesprada amb un programa d’activitats lúdiques, culturals, festives i esportives, organitzades pel Consell Municipal de Persones Majors de l’Ajuntament de Torrent. El recital poètic “La poesia del desterrament”, a càrrec de l’Aula de formació permanent per a persones majors, va posar en marxa la programació, que continuarà fins al 13 d’abril. La Casa de la Cultura va acollir el recital, on es van donar cita els amants de la poesia, a més del regidor de Benestar Social, Francesc Carbonell.

La música és la protagonista aquesta vesprada amb les actuacions de la Coral del CEAM, la Rondalla del CEAM i la Rondalla del Cercle Catòlic, que realitzaran un concert a les 17 h a la Casa de la Cultura. Seguidament es realitzarà l’acte de lliurament del premi al guanyador del Concurs Cartell de la Setmana de les Persones Majors, que enguany ha recaigut en Gabriel Rojo Linares, alumne de cinqué de primària del CEIP Miguel Hernández.

Les últimes tendències en roba i pentinats també estaran presents en aquesta Setmana de les Persones Majors amb una passarel·la de moda en la plaça Major. Una vesprada molt divertida que culminarà amb una revetla, actuacions musicals i un berenar d’orxata, oferida per l’Associació Tyrius. A partir de les 17 h.

La solidaritat també té cabuda en la programació i, per això, el dijous a les 10 h als peus de la Torre es realitzarà un rasclet solidari a benefici del Punt d’Aliments de Torrent, a càrrec de l’Associació de Dones. La jornada es completarà amb activitats esportives com a exhibicions de gimnàstica i balls de saló. A més, els xics i les xiques de ADISTO organitzaran el Gran Joc de l’Oca, amb la finalitat que els i les assistents gaudisquen jugant amb el mític joc. Després de la divertida demà, les persones majors continuaran passant-ho en gran i, a la vesprada, serà el moment per a gaudir de la representació de l’obra L’edat del Pavosaurio, a càrrec del grup de teatre del Centre Verge de l’Olivar. Per a finalitzar es farà lliurament dels trofeus del campionat de jocs de taula i petanca. A partir de les 17 h en el Centre Bellido.

El divendres serà el moment per a realitzar una jornada de convivència i gaudir de la vida nocturna. D’aquesta manera, les persones majors es reunirien als peus de la Torre, a partir de les 20 h, per a sopar i posar en comú les experiències viscudes al llarg de la setmana.

El punt final de la programació el posarà la processó en honor a la Verge de l’Olivar. Des de la parròquia de l’Asunción, els participants es dirigiran a les 10 h cap al centre del mateix nom, on es realitzarà una missa de campanya. “Hem dissenyat un programa on les persones majors són les protagonistes de Torrent, però, sobretot, hem pensant en activitats molt variades i per a tots els gustos”, ha assenyalat el regidor d’Atenció a les persones, Francesc Carbonell.