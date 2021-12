Cultura exposa l’obra guanyadora de la I beca d’art femení “Dones per l’art”

Connect on Linked in

Les Drassanes acullen esta mostra, que ofereix també peces de la col·lecció DKV, empresa patrocinadora de la beca

Les Drassanes són l’escenari de l’exposició “Dons per l’art – Col·lecció DKV”, que recull el resultat de la primera edició de la beca d’art femení convocada enguany per l’Ajuntament juntament amb l’empresa DKV, les guanyadores de la qual van ser les artistes Patricia Gómez Villaescusa i María Jesús González Fernández. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha assistit a l’obertura de la mostra.

La mostra gira al voltant del projecte de Patricia Gómez Villaescusa i María Jesús González Fernández titulat “Immersión. Cuerpos bajo control”, una mirada poètica sobre el càncer de mama dirigida a donar visibilitat a la problemàtica sobre esta malaltia. Tal com el jurat de la beca va destacar en el seu moment, “la proposta aborda, en clau poètica i amb una intensitat i una complexitat commovedores, una malaltia com el càncer, en una de les seues manifestacions generalment associades a la dona: el càncer de mama”. L’exposició es completa amb peces plàstiques de la col·lecció DKV.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha subratllat “l’èxit d’esta primera edició d’un projecte de creació artística molt positiu i profitós pel qual hem volgut apostar des de l’Ajuntament de València juntament amb l’entitat DKV”. “Pense que les administracions públiques han de posar en el centre de les seues actuacions el foment i la lluita per la igualtat d’oportunitats de dones i homes en la nostra societat”, ha afegit la delegada, qui ha subratllat que la creació d’esta beca “respon a eixe objectiu, i per això ens hem de felicitar; no sols per la gran participació registrada en esta primera edició de la beca per part de dones artistes, sinó també per la gran qualitat artística de les obres presentades”.

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Cultura, i l’entitat DKV Seguros van convocar la primera edició de la beca d’art femení Dones per l’Art el mes de juliol passat, sota el lema “Igualtat i drets de la dona, salut, conciliació laboral o maternitat”. La beca es va presentar amb una dotació de 9.000 euros, amb l’objectiu de promoure la creació entre dones artistes del nostre país.

Després de la resolució del jurat, les artistes guanyadores han treballat per a materialitzar el projecte premiat, que ja és una realitat i pot ser visitat en Les Drassanes fins el pròxim mes de gener, acompanyat d’un conjunt de peces de la Col·lecció DKV. L’entrada és lliure per al públic interessat, respectant estrictament les mesures covid vigents.