Cultura Festiva publica els llibrets explicatius de les falles municipals “per aprofundir en la reflexió individual i col·lectiva que proposen”

Els llibrets es poden aconseguir de manera gratuïta, fins a esgotar les existències, en la llibreria municipal, a la plaça de l’Ajuntament

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Cultura Festiva, torna a publicar enguany els llibrets explicatius de les falles municipals gran i infantil amb l’objectiu d’aprofundir en la reflexió individual i col·lectiva que proposen estos cadafals. El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha explicat que “estes publicacions també ens conviden a acostar-nos al procés creatiu de les falles municipals, que apareix plasmat en els esbossos i les il·lustracions dels cadafals que plantem estos dies a la plaça de l’Ajuntament”.

“Posem en valor tot eixe esclat creatiu que caracteritza la festa de les Falles: creativitat literària i creativitat plàstica que, gràcies als llibrets, perduren en la memòria col·lectiva”, ha destacat Galiana en referència a unes publicacions que incorporen il·lustracions, esbossos i fotografies del procés de construcció de les dos falles municipals així com les respectives explicacions en vers i articles de reflexió i divulgació sobre les seues temàtiques.

En el cas del llibret de la falla gran, ‘Açò també passarà’, els versos que expliquen el projecte dissenyat per Escif són per primera volta obra d’una dona, Alba Fluixà, artista plàstica, gestora cultural i poeta, guanyadora del Premi de Poesia Ibn Hafaja dels Premis Ciutat d’Alzira en 2018. De la mateixa manera que el cadafal construït pels artistes Manu Martín i José Ramón Espuig, les pàgines del llibret proposen una reflexió sobre la societat actual i els seus problemes des d’un punt de vista crític, a través de les col·laboracions de la periodista Isabel Olmos sobre la velocitat vertiginosa dels canvis, del crític d’art Álvaro de los Ángeles sobre l’art en l’espai públic i de la periodista Raquel Andrés sobre les transformacions de la ciutat. Com a colofó, l’estudiós faller Lluís Fernández repassa precedents de falles històriques dotades de moviment, com tenia el projecte original de la meditadora.

Per la seua part, el llibret de la falla infantil, ‘Saps qui soc?’, oferix les il·lustracions dels protagonistes del cadafal, a càrrec dels artistes fallers José Luis Ceballos i Paco Sanabria, els quals també han escrit un text de presentació del seu projecte d’enguany. Tot això es completa amb les quartetes que ha elaborat l’escriptor i mestre Josep Antoni Fluixà per a explicar la trajectòria de cadascun dels personatges històrics representats en la falleta municipal. Com ja és habitual, per a aprofundir en l’aprofitament didàctic i les ensenyances que es poden extraure, tant del llibret com de la falla, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha elaborat una completa guia amb moltes propostes didàctiques perquè des del casal, des de l’escola o des de casa, menuts, menudes i grans juguen i aprenguen amb els continguts de la falleta.

Els llibrets de les falles municipals es poden aconseguir de manera gratuïta, fins a esgotar les existències, arreplegant-los en la llibreria municipal situada a la plaça de l’Ajuntament, en el seu horari habitual d’obertura: de dilluns a dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 19.30 hores, i els diumenges, de 10 a 14 i de 16 a 19.00 hores.

