Cultura i Economia impulsen accions per a la compra de drets d’antena i promoció de pel·lícules valencianes

Connect on Linked in

Climent: “Ivace destinarà el pròxim any un milió d’euros per a donar suport a les produccions audiovisuals valencianes”

Marzà: “És fonamental que a l’acompanyament que fem des de Cultura per a realitzar pel·lícules el seguisca la promoció i els drets d’emissió”

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà i el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, han mantingut aquest matí una reunió per a impulsar una nova estratègia que reforce la promoció i la compra de drets d’antena de pel·lícules de producció valenciana.

És per això, que els pressupostos de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, inclouran en 2022 una partida d’un milió d’euros destinada a donar suport al sector audiovisual valencià.

Les ajudes s’articularan a través d’À Punt, perquè la televisió pública valenciana puga incrementar els drets d’antena que perceben les empreses productores valencianes pels seus llargmetratges.

D’aquesta manera À Punt podrà equiparar-se a les quantitats econòmiques que altres televisions autonòmiques paguen per drets d’emissió dels films. Mitjançant aquesta línia d’ajuda, els llargmetratges valencians podrien obtindre fins a 250.000 euros pels drets d’emissió, quantitat que donaria major capacitat a les empreses productores per a elaborar projectes més ambiciosos. En l’actualitat, es realitzen entre quatre o cinc llargmetratges de producció íntegrament valenciana anualment.

Tal com ha explicat el conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent, l’objectiu d’aquesta iniciativa “és continuar ajudant a la indústria audiovisual i valorar com funciona aquesta primera experiència, establint la possibilitat d’ampliar les ajudes a altres productes com les minisèries televisives.

Així mateix, Climent ha recordat que el sector audiovisual està reconegut per la Unió Europa “com un sector estratègic i prioritari, tant pel seu valor cultural com per l’econòmic”.

Segons el conseller Vicent Marzà és “fonamental que a l’acompanyament que fem des de Cultura per a desenvolupar projectes i produccions de pel·lícules, li seguisca la promoció i drets d’emissió per a consolidar la indústria audiovisual valenciana i visibilitzar molt millor les nostres produccions”.

“Suposa guanyar pes des del punt de vista industrial en les produccions perquè d’aquesta manera les pel·lícules valencianes podran ingressar més fons amb la compra de drets d’emissió i estrenes per part d’À Punt” ha afegit.

En aquest sentit, ha destacat que les productores audiovisuals valencianes poden desenvolupar pel·lícules “amb molta més seguretat pel suport que estem donant a la creació i producció audiovisual”. Aquestes ajudes han experimentat un increment considerable durant aquests anys i ascendeixen a més de 6 milions d’euros anuals.

Per a Marzà “el treball realitzat està donant molt bons resultats” traduïts en reconeixements que estan rebent les pel·lícules amb segell valencià. Per això, ha assegurat que “aquesta nova aposta per la indústria audiovisual valenciana serà també molt beneficiosa per al sector.”