Cultura i Igualtat lliuren els premis del concurs d’Instagram #DonesTeatre a Alzira

Este matí a les 12.30 h, a les portes de l’Ajuntament d’Alzira i respectant les mesures de seguretat establides, ha tingut lloc el lliurament dels premis del concurs d’Instagram #DonesTeatre, que convoca per quart any consecutiu la Regidoria de Cultura, a través del SERVAL i juntament amb la Regidoria d’Igualtat.

Les persones que han estat guanyadores del concurs són: Lídia Soler (@liddsg), Ana Maria González (@anavacas_77) i Rafa Tudela (@rafa_tudela).

El premi ha consistit en una camiseta il·lustrada per Mai Hidalgo, artista alzirenya, per a la campanya «Dones que han actuat al Gran Teatre» i que també apareix als sobrets de sucre. Les dones que hi apareixen són: Maria del Mar Bonet, cantautora; Mamen Garcia, actriu i cantant; Alícia Alonso, ballarina i coreògrafa, i les tres alzirenyes Maria del Carmen Solves, cantant d’òpera i sarsuela; Elisa Ramírez, actriu, i Maria Dolores Tomàs, catedràtica de flauta. D’altra banda, també s’hi ha fet entrega d’una bossa dissenyada pel Departament d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Tant Alfred Aranda, regidor de Cultura, com Marina Mir, regidora d’Igualtat, han valorat molt positivament esta campanya, que té molt bona acollida per part de l’hostaleria local. «Volem agrair la participació i la col·laboració dels bars i els restaurants d’Alzira, com també a les persones que han participat en el concurs i en la difusió de la campanya. Gràcies a la seua implicació, s’ha pogut reivindicar la figura de les dones artistes que han actuat en un edifici tan emblemàtic per als alzirenys i les alzirenyes com és el Gran Teatre», ha explicat Alfred Aranda.