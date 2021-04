Cultura inverteix 204.000 euros en la recuperació de la torre octogonal del castell de Cullera

Print This Post

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha visitat les obres de la torre octogonal del segon albacar del castell de Cullera, la inversió de les quals és de 204.060 euros, que sufraga la Generalitat.

Acompanyada de l’alcalde del municipi, Jordi Major, s’ha desplaçat fins al lloc on s’està realitzant la restauració de la torre afectada per l’acumulació de brutícia i per l’erosió que ha suposat l’arrossegament dels materials i pel procés de deteriorament propi del pas del temps.

La intervenció consisteix en la demolició dels elements que presenten més risc de despreniment i de ruïna i la reconstrucció d’una tapiera nova composta de diverses dosificacions de grava, àrids i terres més adequada per a aquesta construcció.

El castell de Cullera és una construcció d’època califal (segle X), erigida per al control i la defensa del territori, especialment de la zona litoral i de la desembocadura del riu Xúquer.