Cultura participa en el concert solidari ‘Corazonadas’ de Vivers

El projecte recapta fons per a la reinserció i atenció integral de dones recluses i exrecluses.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni participa en la iniciativa solidària ‘Corazonadas’ dels concerts de Vivers amb l’objectiu de recaptar fons per al projecte Papallona de l’associació Àmbit, que treballa en la reinserció i atenció integral de dones recluses i exrecluses. Enguany, l’espectacle ‘Corazonadas’ tindrà lloc el divendres 9 de juliol i comptarà amb les actuacions de la navarresa Natalia Lacunza i de la valenciana Samantha.

El projecte Papallona es va posar en marxa el setembre de 2016 amb l’objectiu d’implementar un habitatge tutelat per a la inserció, recuperació i rehabilitació de dones preses i expreses amb problemes de salut mental greus. Pel fet que es tracta d’un col·lectiu de dones amb les característiques esmentades, l’organització treballa amb perfils amb un alt risc d’exclusió social que, a més, pateixen una vulnerabilitat més gran per raó de gènere. Cal destacar que es tracta d’un programa pioner en l’Estat.

Les iniciatives de l’entitat també s’orienten a la promoció i recuperació de l’autonomia de les persones que ixen de la presó. Per a aconseguir les seues metes, Àmbit aposta per les aliances, el treball en xarxa i la coordinació amb la resta dels agents implicats, incloent-hi l’Administració. Gràcies a la seua labor i coincidint amb el seu 25 aniversari, l’associació va rebre la Medalla al Mèrit Social en 2018, un reconeixement atorgat per la Secretaria d’Institucions Penitenciàries del Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya.

L’espectacle ‘Corazonadas’ s’emmarca en la programació dels concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2021. La nit del divendres 9 de juliol, el públic que s’acoste als Jardins del Real podrà gaudir de les actuacions de Natalia Lacunza i Samantha, les dues artistes han participat en el programa ‘Operación Triumfo’.

Les localitats per a l’espectacle solidari ‘Corazonadas’ dels concerts de Vivers de la Gran Fira de València es poden adquirir en la pàgina del festival (https://concertsdevivers.com/tickets/) per preus que oscil·len entre els 25 i els 28 euros (més despeses de gestió). Les portes del recinte s’obriran a les 19.30 hores i els concerts començaran a les 21.30 hores.–