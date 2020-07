Cultura presenta una nova edició de la mostra ‘El museu ix al carrer’

Connect on Linked in

La d’enguany és la quarta edició d’aquesta iniciativa del Museu de la Rajoleria, que a l’estiu trau part del seu fons fotogràfic als carrers de Paiporta





Aquest divendres ha tingut lloc a Paiporta la presentació de l’exposició ‘El Museu ix al carrer’. Per quart any consecutiu, el Museu de la Rajoleria ix del seu espai físic i trau part de la seua col·lecció als carrers de Paiporta.

Enguany la mostra està pensada per fer gaudir a la població paiportina dels fons del Museu i acostar-li la cultura local i les nostres arrels. Com a principal novetat, cadascun dels 15 panells fotogràfics arreplegarà imatges sobre diferents temàtiques relacionades amb la vida del poble. Així mateix, la seua ubicació estarà relacionada amb els llocs on tenien lloc aquestes escenes i activitats: festes, vida social i pública, activitat productiva, retrats o la dona són algunes de les imatges que es podran veure.



L’acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín; la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, acompanyades d’altres membres de la corporació municipal, així com de la tècnica del Museu, Eva Sanz, que ha fet una breu explicació i introducció al conjunt de la mostra.



Per a l’alcaldessa, Isabel Martín, “l’exposició combina memòria col·lectiva, història, patrimoni, cultura, antropologia, urbanisme i multitud d’aspectes que ens fan reflexionar sobre les nostres arrels, i té un gran valor, tant per a la gent major, que pot recordar, com per a la gent jove, que pot aprendre la forma de viure i relacionar-se dels nostres avantpassats”.



“El Museu ix al carrer és una mirada enrere al nostre passat com a poble i societat, que ens permet agafar perspectiva de l’evolució i canvi de Paiporta”, ha afirmat la vicealcaldessa i regidora de Cultura Maribel Albalat.



Amb aquesta exposició es sobrepassen el centenar d’instantànies compartides a peu de carrer al llarg d’aquests quatre anys.

El punt de partida del recorregut, amb el primer panell i el plànol d’ubicació de la resta, es troba a l’Ajuntament. La mostra es podrà veure als carrers del poble des d’aquesta mateixa setmana i fins a la tardor.