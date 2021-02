Cultura reconeix la Col·lecció d’Art Contemporani Eusebio Sempere d’Onil

Connect on Linked in

Està composta per les obres guanyadores en el concurs d’art que convoca l’Ajuntament d’Onil des de 1976

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha reconegut la Col·lecció d’Art Contemporani Certamen de Pintura Eusebio Sempere d’Onil.

La col·lecció està formada per les 59 obres guanyadores en el concurs d’art que convoca l’Ajuntament d’Onil des de 1976. Juntament amb les obres guanyadores, també s’inclouen obres que han sigut adquirides per l’Ajuntament per a incrementar la col·lecció o que no han sigut recollides pels seus autors i que han passat a formar part del patrimoni municipal i d’aquesta col·lecció d’art contemporani.

A més, s’està creant un fons documental fruit de tota la gestió d’aquest certamen: catàlegs, imatges, documents… que són la memòria d’aquesta col·lecció.

En resum, l’objectiu de l’Ajuntament d’Onil no és només conformar-se amb una conservació i una difusió adequada, per important que siga, sinó que també desitja enriquir contínuament el seu patrimoni artístic i fomentar amb el nostre certamen biennal la producció artística.

La col·lecció està situada al Centre Cultural d’Onil Eusebio Sempere en ple centre urbà i pròxima als enclavaments més visitats de la població: Palau del Marqués de Dos Aigües, on es troba l’Oficina de Turisme, i la Casa de l’Hort, on es troba el Museu de la Nina.

L’edifici, amb més de 7000 m2, té un important espai dedicat i potencial per a allotjar aquesta col·lecció. A més, és important assenyalar, que també hi ha un espai per a exposicions temporals, les quals estan localitzades independentment dels espais que ocupen les obres fruit del Certamen de Pintura Eusebio Sempere.

Eusebio Sempere va nàixer a Onil en 1923 i va acabar els seus últims dies en aquest municipi en 1985. És considerat com un dels artistes plàstics més importants de segle XX alacantí englobat dins del moviment cinètic. La seua prolífica producció de dibuixos, pintures, escultures i obra gràfica es troben en els principals museus nacionals.