Cultura reobri els teatres públics de la Generalitat amb una cloenda simbòlica de la temporada

Teatre Principal de València

Cultura de la Generalitat es prepara per a la reobertura dels espais teatrals de la Generalitat. Amb l’entrada en la fase 2 de desescalada de la COVID-19, s’obrin les portes del Teatre Arniches d’Alacant, l’Auditori i el Teatre Principal de Castelló, i el Teatre Principal i el Teatre Rialto de València. Les programacions de tancaments de temporada es faran a partir de la meitat de juny.

Pel que fa al Teatre Arniches d’Alacant es marcarà el final de temporada el 26 de juny amb Fedito Menini i el seu espectacle de circ ‘Oyun’, de ProduCirk.

Quant al Teatre Principal de Castelló, el 28 de juny el públic podrà assistir a l’obra ‘La Pastora’, de la companyia La Ravalera. Per la seua banda, a l’Auditori, tindrà lloc el Festival Internacional de Música de Cambra, el 27 de juny, amb el Concert Bianual de Cambra a la Sala Simfònica, que

comptarà amb intèrprets provinents d’Europa i dels Estats Units que

tenen una destacada projecció internacional com ara Harrison Herman, al piano; Javier Iglesias, al violoncel; Alberto Agut, al clarinet i Pilar Marín, a la viola.

Així mateix, amb l’arribada de la fase 2 de desescalada reobrirà també les portes l’Espai d’Art Contemporani de Castelló el 12 de juny amb un concert d’Enric Monfort a l’exterior de l’espai expositiu.

Pel que fa a la ciutat de València, al Rialto es reprenen els cicles de la Filmoteca. Arrancaran el dijous 25 de juny i fins al 5 de juliol amb pel·lícules de dos dels cicles més importants d’aquesta temporada, el de Federico Fellini, amb motiu del centenari del seu naixement, i el del director alemany R.W. Fassbinder.

Quant al tancament de programació escènica del Rialto, el 3 de juliol es farà la presentació del treball d’investigació del primer GOL (Grup d’observació local per a la pràctica artística), un projecte de l’Espai La Granja de l’Institut Valencià de Cultura que analitzarà la realitat de les residències artístiques a la Comunitat Valenciana. Per al públic en general, del 8 al 12 de juliol, s’oferiran les lectures dramatitzades de les quatre obres escrites en el III Laboratori de Dramatúrgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera. Són els textos escrits, en aquesta ocasió, per Víctor Sánchez Rodríguez, Lucía Sáez, Xavier Puchades i Paula Llorens.

Finalment, el Teatre Principal de València acollirà a partir el 26 de juny, una sèrie de concerts de l’Orquestra de València.

Cultura de la Generalitat està organitzant una programació cultural de música, cinema i arts escèniques al llarg del territori de cara a l’estiu, sempre que el context sanitari ho permeta.