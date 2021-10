Cultura reuneix a València joves talents europeus del cinema d’animació amb la celebració de Cartoon Springboard

Cartoon Springboard és un fòrum de presentació de projectes d’animació digital per a joves talents europeus



També se celebra el festival internacional d’animació Prime the Animation! a la Filmoteca i la Universitat Politècnica de València



La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha realitzat l’obertura de Cartoon Springboard, organitzat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i que reuneix per tercer any consecutiu a la ciutat de València joves talents de l’animació europea perquè presenten els seus projectes davant d’un grup d’experts.



Cartoon Springboard se celebra entre el 26 i el 28 d’octubre a la Universitat Politècnica de València. És el principal esdeveniment europeu de presentació de projectes d’animació i està dirigit a estudiants i graduats d’escoles d’animació a Europa. Aquest fòrum ha celebrat set edicions, de les quals aquestes tres últimes han tingut com a seu València.



Raquel Tamarit ha explicat que “aquesta nova edició continuarà contribuint a millorar la posició valenciana en el mercat europeu de l’animació i de l’audiovisual, sectors clau del nostre pla estratègic ‘Cultura per a la recuperació’. La indústria de l’animació valenciana exporta contingut a més de 100 països de tot el món. Les nostres produccions d’animació reben contínuament reconeixements i estem aconseguint una reputació internacional molt important”.



Durant tres dies es donaran cita a la Universitat Politècnica de València professionals i joves acabats de graduar per a donar a conéixer 24 projectes d’animació a un grup d’experts internacionals de televisions, plataformes, productores i distribuïdores.



En total, seran 39 joves procedents de 22 escoles europees d’animació els que exposaran les seues idees davant d’una vintena d’experts internacionals. Els participants són graduats en els últims cinc anys en alguna escola d’animació europea i tindran oportunitat de conéixer de primera mà com treballen i compren continguts els principals canals de televisió, plataformes i distribuïdores.



El grup d’experts està conformat per productors, responsables de programació i professionals de canals de televisió i plataformes de vídeo a la carta que compartiran els seus coneixements i ajudaran els nous talents en el desenvolupament dels seus projectes, tant pel que fa al contingut com en la presentació internacional d’aquest.



La selecció d’enguany inclou set projectes francesos, quatre d’Itàlia, tres d’Alemanya, tres d’Hongria i dos d’Espanya. També es presenten projectes de Bèlgica, Croàcia, Dinamarca i Irlanda.



Entre les escoles d’animació que presenten projectes figuren École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre (Bèlgica), Haute École Albert Jacquard (Bèlgica), Cívica scuola di cinema Luchino Visconti (Itàlia), Nemo Academy (Itàlia), École de la Cité (França) i Filmakademie Baden-Württemberg (Alemanya).



En aquesta edició s’han inscrit seixanta animadors valencians, entre professionals, estudiants i professors del màster d’Animació de la Universitat Politècnica de València, que assistiran i participaran en les conferències, els seminaris i les presentacions dels projectes d’animació.



Cartoon Springboard comptarà amb quatre conferències de caràcter formatiu: l’executiva de la televisió belga Ketnet-VRT, Telidja Klaï, parlarà sobre com conéixer l’audiència; Claire Paoletti, de la productora francesa Picolo Pictures, explicarà el seu primer èxit, ‘Shooom’s Odyssey’; Elodie Mellado, de Filmin (Espanya), comentarà l’evolució de la presència de les produccions d’animació en aquesta plataforma; i el francés Julien Papelier, de Dupuis Edition & Audiovisuel, abordarà el tema de l’animació i el món editorial.



Entre els 26 experts internacionals que s’han desplaçat fins a València per a conéixer els projectes i assessorar els seus creadors figuren Sarah Muller (BBC Children), Mark Cumberton (JAM Media), Daniel Bays (Cake Entertainment), Sara Cabras (RAI), Lucile Canault (FTV), Paula Taborda dos Guaranys (Planeta Junior), Robert Jaszczurowski (GS Animation / Grupa Smacznego), Reza Memari (Telescope Animation), Luc Camilli (Xbo films), Emilio Mayorga (Variety) o el productor Manuel Cristóbal, entre altres.



Cartoon Springboard és també la plataforma de llançament per a Cartoon Forum i Cartoon Movie, fòrums de coproducció per a sèries i llargs d’animació organitzats anualment per Cartoon, que és una associació internacional sense fins de lucre amb seu a Brussel·les.



En l’acte de presentació de Cartoon Springboard han intervingut la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit; la directora de l’Àrea d’Acció Cultural de la Universitat Politècnica de València, María José Martínez de Picó; la directora del festival Prime the Animation!, Sara Álvarez; la directora de continguts de Cartoon Springboard, Agnès Bizarro, i la coordinadora de Cartoon Springboard, Julie Liamin.



Cartoon Springboard està organitzat per Cartoon (European Association of Animation Film) en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través de l’Institut Valencià de Cultura, Creative Europe Media, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Universitat Politècnica de València i el festival Prime the Animation!.



Prime the Animation!



Paral·lelament a Cartoon Springboard, la Universitat Politècnica de València, en col·laboració amb la Filmoteca de l’IVC, la Fundació Cañada Blanch i el MuVIM, està celebrant la novena edició del festival internacional de nous talents de l’animació Prime the Animation!. Aquesta edició del festival se celebra del 18 al 31 d’octubre a València, amb activitats en línia i presencials a la UPV i la Filmoteca de València.



Del 26 al 31 d’octubre, la Filmoteca de València i el festival Prime the Animation! organitzen una sèrie d’activitats entorn del Dia Mundial de l’Animació, que se celebra el 28 d’octubre.



En aquesta edició es ret homenatge a Segundo de Chomón, ‘el Méliès espanyol’, que amb els seus efectes i trucatges va ser un dels pioners a desenvolupar la tècnica del pas de maneta, la qual cosa hui coneixem com a ‘stop motion’.



La Filmoteca de València presenta un programa d’alguns dels seus millors curtmetratges, compilats per la Filmoteca de Catalunya per a celebrar el 150 aniversari del seu naixement. El programa de catorze curts de Chomón es projecta el dijous 28 d’octubre, a les 18 hores. Serà presentat per Miguel Vidal, director del màster d’animació de la Universitat Politècnica de València. L’entrada és gratuïta i cal passar abans per la taquilla per a arreplegar l’entrada. El programa de Chomón es podrà tornar a veure el diumenge 31 a les 20 hores.



L’homenatge al pioner de l’animació es completa amb el documental biogràfic de ficció ‘El hombre que quiso ser Segundo’ (2014), de Ramón Alós Sánchez. La pel·lícula es projecta, en sessió única, el dijous 28 d’octubre a les 20 hores. Entrada gratuïta; cal passar abans per la taquilla.



Prime the Animation! és l’únic festival internacional d’animació al nostre país que posa el focus en el talent jove i dedica la seua competició als curtmetratges d’estudiants i òperes primes. El festival és un aparador de les últimes novetats de l’animació per a estudiants i professionals de l’animació.



Un any més, la Filmoteca de València acollirà l’acte de clausura i el lliurament de premis, en una sessió en què es projectaran els curts guanyadors. La clausura serà el dissabte 30 d’octubre a les 20 hores. Entrada gratuïta.



A més, hi ha altres sessions especials entorn del festival i al Dia Mundial de l’Animació: el dimarts 26 d’octubre, a les 20 hores, s’estrena a València ‘The Crossing’ (2021), el primer llargmetratge d’animació pintat en vidre, que va rebre una menció especial en el festival d’Annecy. La pel·lícula serà presentada en la Filmoteca per la seua directora, Florence Miailhe. L’entrada és gratuïta. ‘The Crossing’ es podrà tornar a veure el dissabte 30 d’octubre a les 18 hores.



El divendres 29 d’octubre, a les 18 hores, la Filmoteca presenta una sessió de curts dedicada a l’animació feta per dones, en la qual Paloma Mora, Sara Álvarez i María Susana García presentaran l’informe MIA (Mujeres en la Industria de la Animación), que té com a objectiu donar visibilitat a les desigualtats de gènere en el sector de l’animació. L’entrada és gratuïta.



El divendres 29 d’octubre, a les 20 hores, es projecta el clàssic d’animació japonés ‘El viaje de Chihiro’ (2001), de Hayao Miyazaki, amb motiu del vinté aniversari de la seua estrena. La pel·lícula serà presentada per l’especialista Raúl Fortes, autor del llibre ‘Hayao Miyazaki’. La pel·lícula es podrà tornar a veure el diumenge 31 d’octubre a les 18 hores.