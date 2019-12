Cursa Infantil de Nadal en Corbera

Print This Post

Els xiquets de Corbera els més ràpids de la Ribera

Corbera celebra un any més la seua cursa infantil nadalenca, un esdeveniment amb molt èxit de participació dut a terme en el Poliesportiu Municipal de la població i que fomenta la iniciativa de no deixar de fer esport durant els dies de Nadal entre els més menuts que han gaudit de l’experiència, alguns d’ells inclòs s’han emportat a casa la copa de triomfadors de la cursa

Una cursa per edats, des de prebenjamí fins a infantil

Però la sorpresa i la millor recompensa després de la cursa, per als xiquets ha estat l’arribada al mateix poliesportiu de les pajes reials que entre somriures i emoció han arreplegat una a una les cartes i desitjos dels més menuts dirigides a ses majestats d’Orient