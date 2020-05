Cursos per al comerç local Post-Covid a Benetússer

Print This Post

L’Ajuntament de Benetússer ofereix una formació als seus comerciants per a dotar-los de noves eines i millorar la seua adaptació a l’actual escenari

Els comerciants de Benetússer podran rebre les pròximes setmanes una formació especial sobre el comerç local en l’era Post-Covid, adquirint noves estratègies de vendes, millorant les seues habilitats en el maneig d’eines digitals i aprenent diferents estratègies de màrqueting concorde a la realitat canviant i actual escenari.

L’Agència de Desenvolupament i Ocupació Local de l’Ajuntament de Benetússer ha preparat un cicle de cursos formatius on-line de lliure inscripció en format webinar, que donaran principi a partir del pròxim 20 de maig.

El programa té com a objectiu millorar la capacitació del comerç local en la posada en marxa de diferents accions de màrqueting digital amb les quals millorar el seu posicionament on-line i amb això poder arribar a un major nombre de clients. Així com també els nous escenaris que es trobaran a causa del Covid-19. Es tracta d’un programa de 6 tallers d’una duració màxima d’hora i mitja.

En regidor de Comerç Emilio Cano Arteaga comenta que serà “un curs molt variat, entre altres s’impartiran continguts per a millorar la seguretat en el comerç i com reobrir-lo, eines per al maneig en xarxes socials i venda online, generació d’anuncis en internet i estratègies de generació de continguts”.

En finalitzar cadascun dels tallers els assistents tindran l’oportunitat d’interactuar amb el professorat i formular les seues preguntes. Les persones interessades a participar podran realitzar la seua inscripció a través del AEDL i per correu electrònic en el compte empleo@benetusser.net