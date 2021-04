Alzira continúa amb una incidència relativament baixa de Covid

Print This Post

En els últims 7 díes, en Alzira tenim 28 casos per cada 100.000 habitans. En total tenim 13 casos actius, en els últims tres dies, hi ha 2 casos nous. Continuem amb una incidència relativament baixa, però cal seguir pendents de l’evolució de les xifres la pròxima setmana i continuar amb l’esforç per a poder mantindre’ns en esta baixa incidència”.

Desitgem que totes les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat. Agraïm a tota la població l’esforç pel compliment de les mesures vigents.

En relació a la vacunació des del departament de Salut de la Ribera, se cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. Recordem que és molt important que eixes dades estiguen actualitzades al sistema SIP. Per a poder verificar que són correctes cal accedir.