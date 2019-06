Dalmau, s’estrena com a conseller rebent a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Print This Post

Primer acte com a nou Conseller d’Habitatge de Rubén Martínez Dalmau

El vicepresident segon s’ha reunit hui amb els representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

El vicepresident segon del Govern Valenciá i Conseller d’Habitatge , Rubén Martínez Dalmau s’ha reunit este dimecres amb els membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, en el que ha estat el seu primer acte oficial com responsable del Consell.

Rubén, ha explicat que tant les competències repartides en Governs Autonòmics com l’Executiu Estatal hauran de coordinar polítiques per tal d’ampliar els fons destinats a habitatge i garantir el dret a la mateixa.

Dalmau, també ha declarat que esta és una reunió molt important i que el Botànic II vetlara totalment pels interessos de tots els afectats, ja que el nou acord contempla entre altres mesures en matèria d’habitatge reduir el preu dels lloguers i incrementar el parc públic d’habitatge.

La PAH , una associació que des de fa 10 anys lluita pels drets de tots aquells, als que la Hipoteca i les seues condicions els ha suposat un greu problema de vida.

José Luis González, portaveu de la plataforma, mostrava l’alegria de tots els seus companys perquè la primera reunió del conseller haja estat en ells, una reunió per tal d’escoltar els problemes que desenes de famílies tenen amb la habitatge

Declara que la Plataforma reclama entre altres mesures un pla de xoc davant l’emergència , per la falta de habitatge publica i per les escasses respostes que reben per part de les Institucions.

González, ha denunciat també la situació de més de 8000 persones tan sols en la Comunitat Valenciana en situació de desnono, per això exigeix un parc d’ habitatge publica suficient per a assolir la demanda d’habitatge social.

Un altre dels temes de la reunió ha estat, la nova llei hipotecaria, i de les repercussions tant positives com negatives per als ciutadans amb tots els canvis proposats, tals com ara reforçar la informació prèvia als clients, els impostos que deuran assumir les banques i les noves polítiques de gestió de finançament entre d’altres.