Dansa València estrena nous espectacles de les companyies valencianes Mou Dansa i Marea Danza

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Coja Dansa representa ‘El cuento de Persépolis’ dins del cicle ‘Danseta’, desenvolupat en col·laboració amb el Centre Teatral Escalante

La investigadora francesa de dansa Isabelle Launay presenta el seu llibre sobre la memòria de les arts del moviment

Una trobada professional en col·laboració amb FiraTàrregaimaginaràun corredor escènic mediterrani

Dansa València ha programat demà, 16 d’abril, dues estrenes absolutes de companyies locals: ‘Rebelión’, de Marea Danza, a les 18.00 hores al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts, i ‘Fake Life’, de Mou Dansa, a les 20.00 hores a La Mutant.

Marea Danza fusionen el ball flamenc i la dramatúrgia contemporània en una adaptació del clàssic de George Orwell ‘La rebel·lió dels animals’. Les valencianes han comptat amb La Teta Calva per al text i la direcció de ‘Rebelión’, mentre que la coreografia ve signada per Olga Pericet, Premi Nacional de Dansa 2018. L’acció s’ha traslladat a una fàbrica en la qual les treballadores viuen oprimides i explotades com a animals. L’obra està destinada a xiquetes i xiquets a partir de cinc anys i mostra les conseqüències d’un món rígid i totalitari a partir de l’imaginari infantil. Aquesta producció de Teatre Escalante és una de les quatre que conformen el cicle ‘Danseta’, desenvolupat en col·laboració amb el centre teatral de la Diputació de València.

Per la seua banda, Mou Dansa presentaran en el festival de l’Institut Valencià de Cultura una proposta que plasma el que denominen “la malaltia dels nostres dies”, expressió amb la qual es refereixen a l’atenció residual, l’autoengany, la imposició social i l’aparença imperants en les societats contemporànies. El punt de partida de l’espectacle és la joventut actual que viu abduïda pels dispositius mòbils, la qual cosa permet l’ús d’elements onírics i surrealistes en escena i possibilita, per extensió, abordar temes tan humans com el concepte de gènere, l’acceptació social o el reconeixement de la identitat pròpia.

La Coja Dansa és una altra de les companyies programades en el cicle ‘Danseta’. Els valencians representaran ‘El cuento de Persépolis’ a Carme Teatre a les 16.30 hores. Les tres protagonistes de la peça descobreixen escriptores de ciència-ficció que els motiven a emprendre un viatge per l’espai i el temps on trobar-se i conéixer-se. La peça és un homenatge a totes les autores que es van rebel·lar contra la pèrdua dels seus drets.

Programació expandida

La Sala 7 del Teatre Rialto acull a les 11.00 hores una taula de reflexió amb presència d’agents culturals de la Comunitat Valenciana, Múrcia i Catalunya per a imaginar un corredor mediterrani que puga ser una xarxa de col·laboració i un circuit per a espectacles. L’objectiu és tractar de formalitzar un treball col·laboratiu entre les tres comunitats.

Finalment, a les 12.00 hores, al vestíbul del Teatre Principal, es durà a terme una trobada amb Isabelle Launay, autora del llibre ‘Las danzas de repertorio I. Poéticas y políticas’. La investigadora de dansa, professora de la Universitat Paris 8, ha desenvolupat un ampli projecte sobre la història de la memòria de la dansa i les seues maneres de transmissió, els dos primers volums del qual han sigut publicats pel Centre Nacional de la Dansa francés. L’activitat, desenvolupada en col·laboració amb Espai LaGranja, suposa la presentació de la traducció al castellà a càrrec d’Edicions Mahali del primer dels llibres. En la cita, Launay comentarà les condicions artístiques i polítiques de la circulació de les obres coreogràfiques, tant en la dansa clàssica com en la contemporània. L’entrada és gratuïta i lliure fins a completar l’aforament.