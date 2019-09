Davant la previsió de pluges intenses, Alzira posa en marxa el protocol

Print This Post

Davant la situació de preemergència nivell taronja marcada per AEMET, Alzira posa en marxa un protocol d’actuació.



Davant la situació de preemergència nivell taronja marcada per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) pel possible episodi de fortes pluges de cara a les pròximes hores, s’ha reunit el regidor d’Obres i Serveis Públics, Fernando Pascual, el responsable de l’empresa Aigües de València i tècnics municipals, per tal d’establir el protocol d’actuació a seguir.



El regidor també ha comentat que se segueix actuant en el Canal de les Basses.

A més a més, des de l’Ajuntament han assegurat que s’informarà la ciutadania en tot moment.



Per altra banda, Alzira ja compta amb una segona estació meteorològica.



Gràcies a esta segona estació es millorarà el seguiment de les situacions meteorològiques que afecten la ciutat i s’obtindran més registres que ajudaran a fer informes per als ciutadans, ajudant-los a reclamar possibles danys a les seues asseguradores.