Davant la previsió de pluja per a aquesta setmana s’accelera la neteja de la xarxa de drenatge d’aigües pluvials de Torrent

L’objectiu d’aquesta iniciativa és intensificar els serveis ja establits d’higiene en la via pública

l Ajuntament de Torrent va incrementar, en aquests dies, les labors de neteja d’embornals, embornals i reixetes del nucli urbà, davant la previsió de pluja durant tota la setmana.

L’àrea de neteja pren les previsions de revisar els punts més conflictius (embornals, embornals i reixetes) per a retirar els elements que embossen o tapen els desguassos, permetent que la xarxa de drenatge d’aigües pluvials estiga buidada davant un possible aiguat, malgrat no existir alerta en aquests moments.

Pinassa, branques, fulles seques i restes de fem han sigut llevats en embornals pròxims a rotondes, àrees recreatives, carrers i avingudes. D’aquesta manera, es mantenen en òptimes condicions les vies públiques tant per al vianant com per als cotxes.

“Aquestes intervencions s’estan duent a terme en els últims dies en diferents zones de la ciutat, reforçant les tasques habituals de manteniment i conservació de les vies públiques”, explica la regidora de Gestió de la Ciutat, Inma Amat.