David Cloquell, Referent de Socors i Emergències de Creu Roja en Torrent ha visitat el programa “Prop de tu” per fer un balanç d’estes falles 2019.

Este any des de Creu Roja asseguren al programa “Prop de tu” que no han tingut incidents preocupants.

Creu Roja és ja un referent cada any durant les festes per la implicació del seu voluntariat en socors i emergències de Creu Roja en Torrent. Este dispositiu ha estat present en tots els actes fallers, a més este any no han tingut molts incidents.

Estes falles 2019 han sigut més prudents que mai i a més David Cloquell ha explicat de per què el voluntariat sempre està mirant a la gent, d’esquenes als focs d’artifici o mascletaes.

Creu Roja sempre necessita reforços, així que si vols ser voluntari sols has d’apropar-te a l’oficina de Creu Roja que més prop tingues.