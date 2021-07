David Otero i cinc grups locals posen ritme a les Festes d’Almussafes

El pop, el rock, el rap i la rumba s’escoltaran ben fort al pati del CEIP Almassaf els dies 9, 10 i 17 de juliol en recitals als quals es podrà accedir gratuïtament



Les entrades per a poder assistir als concerts poden recollir-se en el Centre Cultural i per Internet



El consistori vigilarà que es compleix el protocol anticovid, que obliga a l’ús de màscara i a la separació de 1,5 metres entre grups de persones

pròxim dissabte 17 de juliol, l’artista David Otero actuarà al pati del CEIP Almassaf d’Almussafes en un acte que servirà per a clausurar la programació organitzada per l’Ajuntament per a les seues Festes Patronals de 2021. Els dies 9 i 10 també està prevista la celebració de sengles concerts a càrrec dels grups locals Monday Rock, Inefable Band, Tesa, Touch i Saruka. Les entrades per a assistir als espectacles, que són gratuïtes, ja poden recollir-se en els punts habituals. La regidora de Festes, Mar Albuixech, espera “que la ciutadania reba amb entusiasme aquestes propostes, amb les quals estic convençuda que el públic podrà comptar amb eixa dosi d’alegria i energia tan necessàries en aquests moments”.



El cantant, guitarrista i compositor David Otero, conegut per haver format part de la popular banda El Canto del Loco, constitueix el plat fort de l’agenda de concerts organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes per a les Festes Patronals que la població comença hui, divendres 2 de juliol. El músic, que aquest 2021 ha publicat un àlbum en el qual versiona al costat d’altres artistes alguns dels temes més representatius de les seues dues dècades de trajectòria professional, actuarà el pròxim dissabte 17 de juliol a les 23 hores al pati del CEIP Almassaf en un recital al qual es podrà accedir gratuïtament prèvia recollida de la corresponent entrada.



“David Otero és un cantant amb un dels recorreguts artístics més sòlids de tot el panorama musical espanyol i moltes de les seues cançons formen part de la banda sonora de diverses generacions al nostre país, per la qual cosa ens semblava una excel·lent opció per a animar la nit en la qual es clausurarà la programació festiva prevista per a aquest 2021”, assenyala la regidora de Festes, Mar Albuixech.



Però l’anteriorment conegut com ‘El Pescao’ no serà l’únic que actue aquesta primera quinzena de juliol en l’escenari instal·lat en el citat centre educatiu. “L’Ajuntament vol continuar apostant pel talent local i per això enguany la música moderna ocuparà no una, sinó tres nits. Volem donar-li visibilitat a l’enorme treball desenvolupat per cinc projectes sorgits ací en el municipi i esperem que la ciutadania reba amb entusiasme aquestes propostes, amb les quals estic convençuda que el públic podrà comptar amb eixa dosi d’alegria i energia tan necessàries en aquests moments”, afig l’edil.



Aquest cicle de concerts s’iniciarà el divendres 9 de juliol a les 23.30 hores amb les bandes Monday Rock i Inefable Band. I un dia després, el dissabte dia 10, l’entreteniment musical continuarà a les 20 hores amb Tesa i a les 23.30 hores amb Touch i Saruka. El dissabte 17 es posarà el fermall d’or a la programació amb David Otero i el seu repertori. Albuixech destaca que “l’agenda musical inclou enguany estils com el pop, el rock, el rap o la rumba, una varietat amb la qual busquem atraure a persones de totes les edats i tots els gustos”.



Entrades i normativa Covid-19

Les entrades per a poder assistir als concerts poden recollir-se presencialment en el Centre Cultural o per Internet, a través de www.agendaalmussafes.com. En cas de no esgotar-se totes les localitats disponibles, el mateix dia dels espectacles podran recollir-se en el punt d’accés del CEIP Almassaf.



Per a garantir el compliment de les restriccions aprovades per a evitar l’avanç del coronavirus, l’Ajuntament ha limitat l’aforament, obligarà a usar la mascareta en tot moment i vigilarà el compliment de la separació d’1,5 metres entre grups de convivents o de 10 persones.