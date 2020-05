De 9 a 13 hores demà tornen les parades d’alimentació al mercat ambulant d’Alzira

Print This Post

Demà dimecres novament romandran obertes les parades d’alimentació al mercat ambulant, entre les 9 i les 13 hores.



Tot el dispositiu en torn al muntatge de les parades d’alimentació ha estat valorat positivament per la veterinària del Centre de Salut Pública, per això i per a seguir acatant les normes de seguretat i higiene recordem les mesures que hem de posar a la pràctica a l’hora d’acudir al mercat ambulant:

-Realitza la compra de manera individual.

– Utilitza guants i mascareta, i deposita’ls en les papereres habilitades quan acabes la compra.

-No toques els productes, demana’ls al venedor/a.

-Si tusses o estornudes, tapa’t la boca amb el colze.

– Mantín la distància de seguretat de 2 metres entre el comprador anterior i posterior.

-Arreplega i paga la compra en el lloc que et diga el venedor/a.

– Si és possible paga amb targeta i no amb diners per a evitar contacte amb el/la venedor/a.

Les parades estaran instal·lades al carrer Santo Domingo de Guzmán, amb entrada pel carrer Riola i eixida pel carrer Tavernes.

L’edil del PSOE Fernando Pascual, responsable de l’àrea de Serveis Urbans, sol·licita la màxima col·laboració a tots els ciutadans que acudisquen al mercat dels dimecres a ser rigorosos amb l’estricte compliment de les mesures que marca la Conselleria de Sanitat”.