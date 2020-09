De Kinshasa a València: l’exposició fotogràfica contra la violència sexual ‘Dones del Congo’ arriba a La Nau

Print This Post

La Fundació General de la Universitat de València i la Fundació Mainel subscriuen un conveni de col·laboració per a l’organització i la producció de la mostra que s’inaugurarà a la Sala Martínez Guerricabeitia el pròxim 1 d’octubre

‘Dones del Congo. El camí cap a l’esperança’ és un projecte d’Isabel Muñoz, Premi Nacional de Fotografia 2016, i la periodista congolesa Caddy Adzuba, Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 2014, que denuncia l’abús en un dels pitjors llocs del món per a nàixer dona

L’exposició ‘Dones del Congo. El camí cap a l’esperança’, de la fotògrafa Isabel Muñoz, Premi Nacional 2016, i la periodista congolesa Caddy Adzuba, Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 2014, arriba al Centre Cultural La Nau l’1 d’octubre gràcies al conveni recentment signat per la Fundació General de la Universitat de València i la Fundació Mainel, en col·laboració amb Casa Àfrica.



Es tracta d’un projecte expositiu que la Fundació Mainel ha volgut recuperar en el seu trenté aniversari, després que fóra exhibit l’any 2015 a la seu de l’Institut Francés de Kinshasa amb el suport de l’Ambaixada d’Espanya a la República Democràtica del Congo. Aquesta mostra es configura com a testimoniatge del context en què la Fundació Mainel desplega els seus projectes de cooperació al desenvolupament dins del país centreafricà, considerat per les Nacions Unides un dels pitjors llocs del món per a nàixer dona.



Així, Isabel Muñoz capta amb la seua fotografia la dignitat de les dones supervivents a la violència sexual, patida especialment a la zona oriental de la república congolesa. Són imatges que narren les històries de dones valentes i per fi alliberades, amb l’objectiu de servir com a exemple de lluita contra l’abús.



‘Dones del Congo. El camí cap a l’esperança’ és un projecte cultural que s’emmarca dins de la línia de treball ‘Trobades amb la col·lecció’, de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València, dedicada a artistes representats en ella o que hagueren pogut estar-ho, com en el cas de la fotògrafa Isabel Muñoz.



L’organització de l’exposició, subscrita pel vicerector Antonio Ariño, com a vicepresident executiu de la Fundació General de la Universitat de València, i pel president de la Fundació Mainel, Vicente Emilio López Castell, compta també amb la participació del Centre Cultural La Nau i la Col·lecció Martínez Guerricabeitia; la producció de Casa Àfrica; i la col·laboració de Heineken España i Coca-Cola.



‘Dones del Congo. El camí cap a l’esperança’ romandrà a la Sala Martínez Guerricabeitia de La Nau de l’1 d’octubre de 2020 al 10 de gener de 2021, si la situació actual de pandèmia ho permet.