Una de les mesures de prevenció que tots seguim per a evitar el contagi de la Covid-19 és la rentada de mans, la qual cosa demostra la importància que una correcta higiene té per a evitar malalties i, com en aquest cas, salvar-nos la vida.

En els centres hospitalaris i sociosanitaris, els professionals Tècnics en Cures d’Infermeria (TCE) són els responsables de realitzar la higiene al pacient/usuari durant el seu ingrés i ho fan seguint les tècniques i protocols establits, respectant sempre la intimitat del pacient i garantint així la seua dignitat, per a evitar l’aparició d’infeccions nosocomials i aconseguir d’aquesta manera que la malaltia evolucione correctament.

Aquest procediment permet al *TCE controlar l’evolució de les ferides i l’aparició de possibles complicacions, comunicant qualsevol signe d’alarma en la pell al professional corresponent, però també genera un acostament al pacient/usuari creant una relació d’inclinació i confidencialitat que, en molts casos, especialment en pacients que estan sols, és fonamental per a garantir el seu benestar.

“La higiene, per tant, no sols consisteix en l’atenció assistencial, sinó també en l’escolta activa, en l’acompanyament, a garantir, en definitiva, el benestar del pacient, que, en la majoria de les ocasions, s’aconsegueix a través d’aquestes cures invisibles que des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE), amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, reivindiquem com a part fonamental del treball que els TCE realitzen en l’atenció al pacient. I així ho hem viscut durant els mesos més durs de pandèmia, quan els TCE hem estat a peu de llit donant alé i dignitat als últims dies de molts pacients”, explica Mª Dolores Martínez, secretària general de SAE.

De la correcta higiene del pacient depén la bona evolució de la malaltia

Related