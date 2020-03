De Rosa i Folgado enalteixen les figures de Clara Campoamor i Ascensión Xirivella en la clausura del Dia de la Dona en el PP de Torrent

Connect on Linked in

Per als populars, el Dia de la Dona ha de ser un dia reivindicatiu per a continuar avançant en la igualtat entre homes i dones, però també ha de ser festiu per a celebrar tot allò que li la reeixit des que se celebra el 8 de març.

El Grup municipal del PP de Torrent va finalitzar ahir la jornada dedicada a la celebració del Dia de la Dona, amb un sopar-col·loqui en la qual va participar el senador valencià, Fernando de Rosa i la portaveu, Amparo Folgado al costat d’un centenar d’afiliats, associacions torrentinas i tres Dona Atenea.

La portaveu del PP, Amparo Folgado va destacar la figura de Clara Campoamor com la diputada que va defensar el vot femení a Espanya. A més, va explicar les seues impressions en conéixer la sala que porta el seu nom al Senat, obra de José María Cano. Per part seua, el senador Fernando de Rosa, va destacar la figura d’Ascensión Xirivella, com la primera dona llicenciada en Dret a Espanya i primera advocada col·legiada. A més, era valenciana.

De Rosa va posar de manifesta la seua gestió com a membre del Consell General del Poder Judicial i quan va ser Jutge Degà de la ciutat de València, quan va proposar una millora de la Llei Integral de Violència de Gènere, entre altres mesures en favor de la dona.

També va subratllar igual que Folgado, la fèrria convicció que per al Partit Popular, el paper de la dona és fonamental. Com així ho demostra els nomenaments de dones com Soledad Becerril, primera Ministra i Defensora del Poble, o Luisa Fernanda Rudi, primera Presidenta del Congrés. Així com també, Esperanza Aguirre, com a primera presidenta del Senat i Rita Barberá, primera presidenta de la FEMP, entre altres dones destacades.

Tant Folgado com de Rosa, van voler destacar en tot moment, el caràcter festiu i en positiu que des del Partit Popular se li vol donar al Dia de la Dona que se celebra el pròxim 8 de març. Ja que, per als populars, el Dia de la Dona ha de ser un dia reivindicatiu per a continuar avançant en l’equiparació entre homes i dones, però també ha de ser festiu per a celebrar tot allò que li la reeixit des que se celebra el 8 de març.

Els populars de Torrent van concloure d’aquesta forma els actes organitzats pel Dia de la Dona que van començar al matí, amb una exposició en la via pública dedicada a 50 dones pioneres en els seus àmbits i professions al llarg de la Història.