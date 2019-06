De tapes per Mislata

Connect on Linked in

Per quart any consecutiu, i fins al 15 de juny, se celebra una nova edició de la Ruta de la Tapa en la qual participen 28 establiments hostalers de Mislata



Si hi ha un element gastronòmic pel qual es coneix a tota Espanya, aqueixa és la tapa. Un xicotet mos, que, amb el pas dels anys, s’ha anat sofisticant fins a convertir-se en alta cuina en miniatura. I a més d’una delícia culinària que degustar amb les mans, és l’excusa perfecta per a reunir-se amb amics. Per això, els mislateros i mislateras podran, un any més i van quatre, gaudir de 28 delicioses propostes dels bars, cafeteries i restaurants de Mislata fins al dissabte 15 de juny.

La iniciativa, que naix des de la regidoria de Comerç i emmarcada dins de Pla d’Estímul Comercial, s’ha convertit en una cita ineludible per als veïns de la ciutat a tenor de l’èxit de les edicions anteriors. Gràcies al mapa inclòs en el fullet oficial de la Ruta de la Tapa, tot aquell que vulga pot crear el seu propi itinerari pels establiments de la ciutat. Una divertida manera de “conéixer alguns dels nostres establiments hostalers, alhora que es sociabiliza i es promou la participació activa de la ciutadania, una cosa molt important per al nostre model de ciutat”, com ha remarcat l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.



En els 28 locals participants es poden trobar delícies tan atractives com “coquetes d’autor”, “cor blanc i negre”, “artifici de xocolate amb xurros” o una “bombeta de tòfona”. Cuina d’avantguarda a la qual també se li sumen propostes més tradicionals, però no menys saboroses, com a “ous amb xoriço i pernil”, “calamarons fregits” o “rosta en textura”. Per a conéixer on degustar tot aquest ventall de propostes, a més d’en la web d’ajuntament, existeix un fullet explicatiu de totes les tapes que inclou, a part dels ingredients i les fotos de les propostes, un mapa amb la localització dels participants, a més d’una llista de premis.



I és que, a més, participar té premi. Aquells que visiten com a mínim cinc dels establiments participants de la Ruta entraran en el sorteig d’una gran quantitat de regals tan atractius com vals de diners en comerços col·laboradors de la ciutat, un pastís, un tall de pèl, una neteja bucal o fins i tot loteria o una revisió completa del vehicle.