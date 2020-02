Debat sobre el tema del deute de Cullera. Existeix o no existeix?

Connect on Linked in

Segons Almussafes exigeix que es pague, Cullera expressa que no hi ha cap i la Mancomunitat de la Ribera Baixa diu que el tema està en mans d’advocats.

Passat un mes us contàvem que la localitat d’Almussafes valorava eixir de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, a hores d’ara, la localitat reclama a l’entitat que exigisca pagar el deute vigent de Cullera.

Per altra banda, l’alcalde ens ha aclarit que per al moment no hi ha hagut cap canvi per què respecta a Almussafes i a la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

Pel que fa a la Mancomunitat, la presidenta no ha volgut afegir cap declaració per no donar més importància de la que té i a més ha afegit que el tema de Cullera està tot en mans d’advocats. Quant a Cullera ens ha transmés que no han fet cap declaració i no van a fer-ne, ja que ens han expressat que des de l’Ajuntament no pot fer comentaris sobre deutes incerts que no existeixen.