Decidides les bandes participants en el X Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema de Cullera

El sorteig determina com a concursants a la Unió Musical de Massamagrell, la Unió Musical ‘Benicadell’ de Castelló de Rugat i la Unión Musical Utielana d’Utiel

El dissabte 30 de març es van determinar per sorteig les bandes participants en la desena edició del Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema ‘Ciutat de Cullera’ memorial Rafael Talens Pelló i el seu ordre d’actuació.

El resultat va establir com a concursants a la Unió Musical de Massamagrell en primer lloc, la Unió Musical ‘Benicadell’ de Castelló de Rugat en segon lloc i la Unión Musical Utielana d’Utiel en tercer i últim lloc.

Per part seua, la Unió Musical Lira Realense de Real de Montroi va obtindre en el sorteig un quart lloc i quedarà en reserva i amb dret a participació en la pròxima edició del certamen.

Dissabte que ve 27 de juliol els Jardins del Mercat Municipal acolliran el concert de les tres bandes participants. Cadascuna obtindrà una subvenció de 2.000 € i optarà a un primer premi de 4.000 €, un segon de 2.000 € i un tercer de 1.000 €.

Les audicions començaran a les 22 hores i hi haurà una desfilada prèvia pel centre a les 21 hores. Les entrades per al concert poden adquirir-se a la Casa de la Cultura i en la web www.agendacullera.com per 3 €.

Programa

Entre les obligacions de les bandes participants està l’elecció d’una peça de música de cinema, un pasdoble de lliure elecció del compositor cullerenc Rafael Talens Pelló i un pasdoble per a la desfilada.

La Unió Musical de Massamagrell ha triat ‘El fantasma de l’Òpera’ de Lloyd Webber, ‘Tercio de Quites’ de Rafael Talens i ‘Camino de rosas’ de José Franco.

La Unió Musical de Benicadell s’ha decantat per ‘E.T.’ de John Williams, ‘Rafael Aparicio’ de Rafael Talens i ‘Unió Musical de Benicadell’ d’Enrique Alborch Tarrasó.

Finalment la Unión Musical Utielana interpretarà ‘The last samurai’ i ‘Howl’s moving castle’ de Hans Zimmer i Joe Hisaishi respectivament, ‘Fina Blasco’ de Rafael Talens i ‘Als llaneros dianers’ de Rafael Mullor Grau.