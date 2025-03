El Consell valida la declaració d’emergència per a l’adquisició de vacunes contra el virus de la llengua blava per protegir al bestiar oví i boví

Objectiu: realitzar la primovacunació dels animals abans de l’inici de l’activitat del mosquit vector de la infecció, prevista per a l’abril.

Import total del subministrament: 504.680 euro

El Consell ha validat la declaració d’emergència per a l’adquisició de 370.000 dosis de vacuna contra el serotip 3 i 370.000 dosis contra el serotip 8 del virus de la llengua blava, amb l’objectiu de dur a terme la vacunació preventiva dels ovins i bovins de recria i reproducció de la Comunitat Valenciana.

El cost total de les dosis de vacuna ascendeix a 504.680 euros.

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia causada per un virus que afecta els rumiants i es transmet per mitjà de la picada de determinades espècies de mosquit del gènere Culicoides. La seva gravetat varia segons el serotip i l’espècie, sent les ovelles les més afectades, amb símptomes que poden provocar la mort, la pèrdua de pes i alteracions en el creixement de la llana.

Actualment, la Comunitat Valenciana es troba en període estacionalment lliure de vector. No obstant això, és fonamental actuar amb la major rapidesa possible per completar la pauta de vacunació en el major nombre d’animals abans de l’inici del període d’activitat del mosquit vector, previst per a l’abril.

Un procediment amb licitació no pot complir amb aquests terminis. Per tant, es tracta d’una situació en què l’Administració ha d’actuar de manera immediata, ja que suposa un greu perill per a la salut animal, la ramaderia i les pèrdues econòmiques que això podria ocasionar, entre altres.

Aquesta notícia destaca l’emergència validada pel Consell per adquirir les vacunes necessàries per protegir els animals contra la llengua blava abans que comence l’activitat dels mosquits vectors.