DECLARACIONS DE RAÜL ROSELLÓ, Secretari Intercomarcal d’UGT PV sobre valoració de les dades de l’atur d’abril 2021 a la Ribera

A la Ribera el pla de recuperació ha de generar ocupacions de qualitat i amb drets

Les vacunes, el millor antídot contra l’atur

Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes d’abril del 2021 a la Ribera, s’ha situat en 23741 persones, és a dir, 417 aturats més que el mes de març, una increment mensual del 1’79%.

Per part seua, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 49 aturats més que el mateix mes del 2020 el que suposa un increment de desocupació anual del 0’21%.

Quant a la contractació, s’han registrat 10614 contractes a l’abril 2021, la qual cosa ha suposat 4651 contractes més que en el 2020 és a dir un 78% d’increment interanual. Per gèneres, 4046 han sigut a dones (38’12%) i 6568 a homes (61’88%). La contractació indefinida mensual és de 957 contractes i la contractació temporal és de 9657 contractes el que significa un 9’02% en indefinits i la temporal un 90’98%. Els contractes han sigut tant en els temporals com en els indefinits, un 77’37% a jornada completa i un 22’63% a temps parcial.

Per a Raül Roselló, Secretari General comarcal d’UGT-PV, “aquest increment es deu al fet que en aquesta comarca tenim un mercat de treball amb forta temporalitat i precarietat. Lamentablement la millora en les xifres del contagi i l’avanç en la vacunació s’han produït amb posterioritat a la a Setmana Santa i encara que es comença a veure la recuperació de l’ocupació, no ha sigut suficient. No obstant això és important reconéixer que anem a una millora en l’ocupació perquè s’ha controlat la destrucció de llocs de treball amb mesures laborals, de suport a les empreses i de protecció social que ens fan tindre una esperança immediata de recuperació econòmica”.

Roselló, considera que “la recuperació és molt dependent encara de les onades de contagis i del ritme de vacunació. Per tant, la millor alternativa per a garantir una millora palpable en l’ocupació i en l’economia és continuar augmentant el ritme de vacunació com es porta fent en les últimes dates. Mentrestant, cal assegurar la màxima protecció sanitària incloent les mesures de restricció necessàries per a evitar una nova onada de contagis, pel perjudicial que seria per a la recuperació que es repetiren els tancaments d’algunes activitats”.

Per a això, Roselló “és fonamental continuar mantenint la protecció a l’ocupació, que ha comprovat tindre uns resultats summament positius, via ERTO i altres prestacions addicionals, així com reforçar al teixit productiu, ja que tots dos factors seran les claus perquè la recuperació siga al més prompte possible. De manera paral·lela, serà necessari impulsar les polítiques actives d’ocupació a través dels Serveis Públics d’Ocupació”.

A més, per a UGT és imprescindible que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència es trasllade a la realitat i faça un bon ús dels fons de reconstrucció europeus perquè l’economia espanyola es torne en una economia i societat més digitalitzades, productives i respectuoses amb el medi ambient. I això implica un canvi de model productiu que genere ocupacions de qualitat.

I això passa també per la derogació de la reforma laboral de 2012, que només ha generat acomiadaments, pobresa i desigualtat entre la població del nostre país, una reforma de pensions que faça justícia a les persones treballadores que han acabat el seu cicle laboral i augmentar l’SMI, entre altres mesures. En definitiva, que el Govern complisca tots els compromisos adoptats amb les persones.