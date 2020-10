Declaracions de Raül Roselló, Secretari Intercomarcal d’UGT PV sobre valoració de les dades de l’atur del mes de setembre 2020 en La Ribera

Connect on Linked in

Els ERTES en la Ribera estan demostrant la seua eficàcia de protecció enfront de la destrucció d’ocupació

La UGT alerta que la recuperació no pot estar basada en la precarietat sinó en la qualitat de l’ocupació.

Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes de setembre de 2020 en la Ribera, s’ha situat en 24066 persones, és a dir, 477 aturats menys que el mes d’agost, un descens mensual del 3’75%.

Per part seua, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 2665 aturats més que el mateix mes del 2019 el que suposa un increment de desocupació anual del 17’85%.

Quant a la contractació, s’han registrat 12276 contractes al setembre 2020, la qual cosa ha suposat 404 contractes menys que en el 2019 és a dir un 3’19% de disminució interanual. Per gèneres, 4502 han sigut a dones (36’67%) i 7774 a homes (63’33%). La contractació indefinida mensual és de 900 contractes i la contractació temporal és de 11376 contractes el que significa un 7’33% en indefinits i la temporal un 92’67%. Els contractes han sigut tant en els temporals com en els indefinits, un 76’43% a jornada completa i un 23’57% a temps parcial.

Per a Raül Roselló, Secretari Intercomarcal d’UGT-PV, les dades de l’atur suposen una lleugera reactivació del mercat laboral. Si bé la situació global és encara molt complicada, amb xifres totals de desocupació molt elevades i temporalitat descontrolada, cal valorar positivament que l’evolució haja sigut millor que en el mateix mes de l’any passat, tenint en compte que el mes de setembre en general sol ser d’augment de l’atur a la Ribera Baixa pel final del període estival i en la Ribera alta de descens d’aturats per l’inici de la campanya agrària.

L’ocupació que s’està creant en la recuperació de l’activitat econòmica és precari:el 23’57% dels contractes registrats són a temps parcial i un 92’67% són temporals. I menys de 7 de cada 100, són indefinits. Unes dades que, per al sindicat, mostren la fragilitat del nostre mercat laboral, i alerta sobre una recuperació basada en la precarietat i no en ocupacions de qualitat.

Per a Roselló, aquestes dades no recullen l’efecte de sosteniment de l’ocupació que està duent a terme els ERTE negociats pels sindicats, les empreses i el Govern i estan demostrant la seua eficàcia com a instruments de protecció enfront de la destrucció d’ocupació i empreses. Fins al moment en la Ribera ha afectat 40.979 treballadors dels quals 26.661 pertanyen a l’àmbit de la indústria d’Almussafes. Això suposa un 30% de la totalitat de treballadors en règim general de la comarca que no han engrossit les llistes de les dades de l’atur.

UGT dóna suport al manteniment d’aquest mecanisme i valora l’acord que finalment s’ha aconseguit en el marc del Diàleg Social (publicat en el BOE del dia 30) per a la seua extensió fins al 31 de gener de 2021.

Per a una recuperació econòmica, Roselló insisteix en la urgència de reforçar les polítiques actives d’ocupació i els serveis públics d’ocupació, així com enfortir el sistema de protecció per desocupació.