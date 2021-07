Declarat un incendi en una empresa química del polígon industrial de Picassent

Print This Post

Efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han donat per controlat passades les 13.00 hores d’aquest dimarts l’incendi declarat en una empresa química de Picassent, les causes de la qual no s’han precisat.

El foc es va declarar sobre les 11.58 hores en l’empresa, situada en el Polígon Industrial 2 de Picassent i dedicada a les pintures i vernissos. Fins al lloc dels fets el Consorci ha mobilitzat a sis dotacions de bombers dels parcs de Silla, Torrent, Chiva, Catarroja, Paterna, així com diversos comandaments del Consorci.

L’incendi s’ha estés ràpidament i propagat en direcció a una altra empresa contigua d’espumes i plàstics, encara que finalment s’ha evitat que aquesta segona mercantil es vera afectada. Després de donar el foc per controlat a les 13.03 hores, els bombers continuen treballant per a la seua extinció definitiva.