Declarat un incendi en una fàbrica de reciclatge a La Pobla Llarga

A les 15.15h s’ha donat l’avís al 112.

Així calcinaven les flames l’exterior d’una empresa de reciclatge situada en el polígon industrial de La Pobla Llarga.

L’incendi s’ha declarat aquest dijous al voltant de les 15.15h del migdia.

5 minuts després de donar l’avís ja estaven en la zona diversos dispositius de bombers. L’alcaldessa ha agraït la rapidesa amb la qual s’ha actuat per detenir l’incendi.

A més, les autoritats han donat una sèrie de recomanacions per prevenir una possible intoxicació

.L’incendi ha creat també diversos talls en la llum.

Els bombers han dut a terme un seguiment de les flames per a controlar l’incendi.

En total s’han desplaçat 10 unitats de bombers i dos brigades de la Generalitat Valenciana.

Tot i que no hi ha hagut víctimes, diversos bombers han hagut de ser atesos per inhalació de fum.