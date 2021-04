DECOPA reconeix la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot en la defensa i conservació del patrimoni automobilístic

Connect on Linked in

L’Associació per a la Defensa i la Conservació del Patrimoni Automobilístic de la Comunitat Valenciana (DECOPA CV) ha fet lliurament a l’Ajuntament de Burjassot, representat pel seu Alcalde, Rafa García, d’un diploma de reconeixement per la col·laboració que el Consistori ve prestant a l’entitat. Una col·laboració que es basa en la política fiscal municipal, la qual ofereix una bonificació del 100% sobre l’impost de circulació per als vehicles històrics o de més 25 anys d’antiguitat. Amb aquesta bonificació, recollida en l’Ordenança Reguladora de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, són ajudats els veïns aficionats als vehicles clàssics a conservar, amb menor esforç, el seu vehicle a manera de col·lecció i per a futures generacions com a part de la riquesa cultural que constitueix el Patrimoni Automobilístic burjassotense i valencià

Ha sigut Fernando Córdoba, president de la DECOPA CV i natural de Burjassot, qui ha fet lliurament a l’Alcalde d’aquest reconeixement en forma de diploma qui ha comentat que “la nostra associació té com una de les seues finalitats promocionar la defensa i conservació del nostre patrimoni automobilístic i entén que la política fiscal aplicada a Burjassot és una de les línies a seguir per part de l’administració pública per a afavorir la conservació de part de la nostra història com són els vehicles clàssics i històrics”.

Per part seua, Rafa García ha agraït el gest simbòlic de les associació envers el Consistori al mateix temps que ha convingut amb el president de DECOPA CV que, tan prompte com a situació sanitària ho permeta, s’organitzarà un esdeveniment lúdic perquè els veïns i veïnes puguen contemplar i gaudir el valuós parc automobilístic clàssic que existeix en el territori valencià, de la mà de grans aficionats de Burjassot.