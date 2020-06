Deixar excrements de cans en la via publica comporta sanció a Almussafes

Print This Post

Des de l’any 2017, és obligatori tindre registrat el perfil genètic dels gossos



Enguany, la Policia Local ha intensificat els controls d’ADN en excrements de gos en diferents localitzacions del municipi



La coordinació entre la Unitat de Protecció Animal i la brigada de neteja assegura una major validesa en les mostres arreplegades per a la seua anàlisi



Enguany 2020, la Unitat de Protecció Animal i Medi Ambient de la Policia Local d’Almussafes ha augmentat la periodicitat dels controls d’ADN en excrements de gossos per al seu posterior anàlisi en el laboratori i interposició de les corresponents sancions als seus propietaris. Durant els últims mesos s’ha generat una sinergia entre els agents especialitzats en la matèria i la brigada encarregada de la neteja de les vies i espais públics, els que donen avís immediat de les deposicions abandonades. ‘Setmanalment, s’arrepleguen mostres en carrers, parcs, places, aparcaments i pipicanes’, explica l’edil de Benestar Animal i Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, qui es deixa patent que ‘esta mesura ha tingut efecte immediat en la reducció d’excrements abandonades, encara que l’objectiu és arribar a la plena conscienciació ciutadana’.



Des de la Regidoria de Benestar Animal s’incidix en el fet de que encara que la majoria d’amos de cans són respectuosos amb el medi ambient i complixen amb la norma, encara hi ha un grup que es resistix a ajudar-nos a millorar la neteja i la convivència en el municipi. ‘No ens mou l’afany recaptatori quan es detecten inclumplimientos a l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals, però la higiene, salubritat i estètica del nostre poble és essencial, per la qual cosa al final la sanció és necessària’, afirma.



Des que va entrar en vigor a Almussafes l’ordenança municipal que regula la tinença d’animals, a l’octubre de 2017, prop de mil gossos han sigut incorporats al cens caní d’ADN de la localitat amb la introducció del seu perfil genètic. A més, des que la Policia Local va començar a aplicar la normativa que obliga els propietaris a l’arreplega dels excrements de la via pública, al juny de 2018, s’han interposat una gran quantitat de denúncies pel seu incompliment.



La no incursió de l’animal en el cens, una mesura de control a peu de carrer que també s’ha intensificat, és una infracció castigada amb una multa que ascendix a 200 euros. Així mateix, la no arreplega dels excrements comporta la interposició d’una sanció de 100 euros, ampliada a 200 euros en cas de reincidències i en el cas que les excrements siguen abandonades en zones que suposen una afectació més greu a la ciutadania.



L’Ajuntament té concertat el servici d’establiment del perfil genètic de les mascotes en els centres especialitzats Clínica Veterinària Ordás d’Almussafes, Clínica Veterinària Silla i Veterinària Benifaió. ‘Els propietaris dels cans que encara no hagen sigut incorporats al Cens Municipal Caní d’ADN han d’acudir per a la formalització del tràmit’, recorda l’edil de Benestar Animal, qui informa de l’adreça de correu electrònic almussafes_adn@gva.es, habilitada per a la resolució de dubtes o ampliació d’informació respecte a l’ADN.