Del 14 al 18 d’abril, Primera Mostra d’Arts Escèniques de la Primera Infància a Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

‘A la de 1…2….i 3!’ es el nom que rep esta primera edició de la Mostra d’Arts Escèniques per a la primera infància, que se celebrarà a Alzira del 14 al 18 d’abril.

La Regidoria de Cultura, en col•laboració, Rosana Mira, co-fundadora de la Companyia Engrata Teatre, organitza esta mostra dirigida a la primera infància, un públic que fins al moment comptava amb un festival propi.

La proposta, que va nàixer l’any passat, espera per fi poder celebrar-se ja que la seua data inicial era abril de 2020, i quedà ajornada a desembre a causa de la pandèmia però finalment s’ha programat per a la pròxima setmana per motius sanitaris.

“Des de l’Ajuntament hem treballat per a poder oferir esta mostra i ja està tot preparat perquè els més menuts i menudes puguen gaudir d’unes jornades amb activitats adaptades a les seues necessitats i inquietuds” ha explicat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

La programació començarà amb la visita a les escoletes d’Alzira de ‘A gates al teatre’ al llarg del dimecres, dijous i divendres; dijous la Biblioteca Municipal acollirà dues sessions de contacontes i divendres serà el torn del Gran Jordiet a la Casa de la Cultura. El cap de setmana, dissabte tindrà lloc el taller d’expressió en família i la representació de Lalú a la Casa de la Cultura i diumenge ens espera l’obra Paz i Fico i un miniconcert de Pan-ku duo a la Casa de la Cultura.