Del 17 al 19 de maig arriba la Biosfira a Alzira per una societat sostenible.

Ivan Martínez i Carmen Herrero visiten “Prop de tu” per convidar-nos a la Biosfira que tindrà lloc del 17 al 19 de maig en Alzira.

El regidor de Desenvolupament de l’Ajuntament d’Alzira acompanyat de la Directora d’IDEA Carmen Herrero han visitat el programa “Prop de tu” per contar-nos sobre la III edició de la Biosfira que este any tindrà lloc del 17 al 19 de maig.

Biosfira és l’esdeveniment que se celebra anualment per promoure la vida sostenible i el respecte al medi ambient.

Al llarg de Biosfira es duen a terme diverses activitats, com la venda de productes ecològics, exposició d’articles relacionats amb les energies renovables, mobilitat, bioconstrucció o salut, bellesa i artesania, a més este any hi han més novetats.

Concerts, conferències, tallers i activitats per a grans i menuts al voltant de la vida saludable fan de Biosfira una trobada única per la sostenibilitat, en un ambient lúdic-festiu.

Ja saben queden tots convidats del 17 al 19 de maig a la Biosfira en el Parc de l’Alquenència i és que Alzira avança, per una societat sostenible.