Del 17 al 24 d’agost en obres per reparació del ferm el primer tram de Benito Pérez Galdós, de plaça Major a Reis Catòlics a Alzira

Al llarg del primer semestre del 2017 una de les principals vies de la ciutat d’Alzira, Benito Pérez Galdós, va iniciar la seua transformació per tal de passar a ser un carrer amb voreres estretes i dos carrils, un per a la circulació i un per a l’estacionament, a un carrer d’amples voreres, amb arbres i mobiliari urbà com jardineres i bancs, i un sols carril per a la circulació.



La intensitat de trànsit que enregistra este eix vertebrador de la nostra ciutat han causat mal bé al ferm per la qual cosa cal reparar-lo per a mantindre el carrer en òptimes condicions, ja que es tracta, a més, d’una de les principals artèries comercials d’Alzira.



Del 17 al 24 d’agost, ambdós inclosos, aprofitant que l’activitat disminuïx considerablement en estiu es procedirà a reparar els desperfectes de la calçada que consistiran en el desmuntatge de les llambordes per tal de reforçar el ferm amb ciment i arena i després procedir al seu compactament en el seu primer tram, el comprés des de la plaça Major fins a l’encreuament de Reis Catòlics.



Estes obres de manteniment del carrer Pérez Galdós no tindran cap cost per a les arques municipals, ja que les despeses van ser sufragades per l’empresa encarregada d’executar l’obra.



Fernando Pascual, regidor responsable de l’àrea d’Obres i Serveis Públics, manifesta que: “Amb esta acció atenem les reiterades queixes del veïnat per les molèsties que causen els sorolls de les llambordes soltes al pas dels vehicles”.



El regidor aprofita per a traslladar les disculpes als comerços i vianants del tram afectat per les molèsties que açò els puga ocasionar, però els demana la seua comprensió, ja que es fa necessari un manteniment per a seguir comptant amb un carrer per el qual diàriament transiten un elevat nombre de vehicles i experimenta considerable anar i vindre de vianants.



“Hem volgut aprofitar l’època estival aprofitant que baixa l’activitat per així causar les mínimes molèsties tant a comerciants com a veïns”, ha subratllat el regidor.