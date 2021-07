Del 25 de juliol a l’1 d’agost Guadassuar acull el XIXé Curs i Festival de Música Antiga de Guadassuar

Connect on Linked in

La Dispersione, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Guadassuar, organitza des del 2003 el Curs i Festival de Música Antiga que es du a terme a Guadassuar l’última setmana del mes de juliol. Del 25 de juliol a l’1 d’agost tindrà lloc la 19a edició, amb una programació que es desenvoluparà majoritàriament a l’auditori de Guadassuar, però que també comptarà amb un concert a l’Església Sant Vicent Màrtir. El curs persegueix el mateix objectiu amb què naix La Dispersione en 1999, interpretar el repertori musical europeu dels segles XVII i XVIII per mitjà de criteris i instruments històricament fonamentats. L’Ajuntament de Guadassuar proporciona tot allò necessari per a la realització del curs, des de les instal·lacions fins a l’allotjament gratuït per als més de 100 alumnes que arriben cada any d’arreu del món.

Els concerts tindran lloc del 26 de juliol a l’1 d’agost a les 21 hores. Dilluns 26, el festival s’enceta a l’Auditori de Guadassuar amb ‘L’art de tocar el clavecí’, de la mà d’Ignaci Jordà. Dimarts 27, l’alumnat del curs portarà a terme un concert de cant de cambra on interpretarà Membra jesu nostri, de Dietrich Buxtehude, a l’Església Sant Vicent Màrtir. Dimecres 28 de juliol, a l’Auditori, serà el torn dels Ministrers i Consort de flautes de l’alumnat del curs. El divendres 30, podrem assistir al concert que ofereix l’Orquestra Barroca de l’alumnat del curs a l’Auditori de Guadassuar. El dissabte 31, gaudirem de Couperin el Gran de la mà de Les Folies Consort, a l’Auditori de Guadassuar. Finalment, el diumenge 1 d’agost, a l’Auditori, La Dispersione junt a Érika Escribá-Astaburuaga i Jorge E. García Ortega tancaran el festival amb Galatea & Acis. El dijous 29 de juliol tindrà lloc a l’Auditori la conferència ‘La fidelitat de la llicència’, a càrrec de Francisco Rubio, també a les 21 hores.

Salvador Montañana, Alcalde de Guadassuar, destaca la importància que té el Curs i Festival de Música Antiga, “que ja compta amb 19 edicions i, per tant, es troba profundament arrelat al nostre poble i ens permet tornar-lo a omplir de música i de vida en unes circumstàncies com les actuals”. Ferran Barberà, Regidor de Cultura, insisteix en aquest punt quan assegura que “a Guadassuar existeix una llarga tradició musical i aquest curs és una fita imprescindible per vertebrar la cultura del nostre poble”. Joan Bautista Boïls, director de La Dispersione i coordinador del curs agraeix “l’ajuda rebuda durant tots aquests anys pel consistori, encara que ens agradaria que totes les institucions se n’adonen del potencial que hi ha a la Comunitat Valenciana i recolzen les iniciatives relacionades amb la música antiga”.