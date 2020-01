Del 4 al 9 de febrer, el Museu Comarcal, el Antic Mercat i el Auditori acolliran una sèrie de concerts inspirats en la història, cultura i tradició de la històrica senda

Print This Post

Un viatge a través de la Ruta de la Seda és la proposta que ens proposa la tercera edició del festival Arrels; un descobriment de tradicions, gastronomia, art i maneres d’entendre la vida que van influir de manera determinant en cada territori del camí. Del 4 al 9 de febrer, canviats de nom intèrprets del panorama nacional i internacional es donaran cita en la capital de l’Horta Sud per a viatjar a través de la històrica senda comercial que ressaltarà la importància del mediterrani en la ruta.

Un festival que en els seus dues primeres edicions va ser tot un èxit, “tant a nivell musical i cultural com de participació per part del públic, reunint no sols a torrentinos sinó a gent vinguda de tota la comarca” ha declarat l’alcalde Jesús Ros, que ha presentat el festival al costat de la regidora de Cultura, Susi Ferrer; Carles Magraner, músic espanyol i violoncel·lista del grup de música antiga Capella de Ministrers; i Ana Jiménez, coordinadora del festival.

Després de rebre el Segell Europeu de Qualitat 2019 – 2020 per l’Associació de Festivals Europeus, Arrels també s’ha integrat en la Xarxa de Festivals d’Espanya, gràcies, en part, al fet que es tracta “un model singular que dóna importància a les nostres tradicions i a la nostra cultura, no sols a les torrentinas, sinó a les de tot el Mediterrani”, ha explicat Carles Magraner, que ha afegit que “posem en rellevància aqueixes records que tenim en la memòria, que no estan escrits, és a dir, la Cultura en majúscula”.

Per part seua, la regidora de Cultura, Susi Ferrer, ha afegit “que el festival ha sigut cada any un incentiu de la qualitat cultural a la nostra ciutat”. Al mateix temps, ha subratllat que es tracta d’un festival gratuït, a excepció de l’espectacle del dia 8, “perquè ningú es quede sense gaudir d’aquesta joia musical, artística i cultural”.

Els escenaris que acolliran els espectacles musicals són el Antic Mercat, el Museu Comarcal de l’Horta Sud i el Auditori. A més dels concerts, en Arrels té cabuda altres propostes, com les activitats didàctiques per al públic juvenil o les conferències.

Entre les novetats d’aquesta edició, destaca la participació del Grup de Ball de Torrent, “una aposta perquè les associacions de la ciutat comencen a formar part del festival”, ha manifestat Ana Jiménez, que, a més, ha remarcat que “no existeix un altre festival que conjumine música i tradició com el fa Arrels, despertant gran interés entre el públic”.

Agenda d’activitats

El programa donarà el tret d’eixida el dia 4 de febrer en el Auditori. Amb Carmelina i Tirant, concert didàctic oferit per Capella de Ministrers, el públic juvenil es traslladarà al Segle d’Or. En aquesta producció es combinen diversos elements essencials que fan veure l’espectacle com un tot humanista on literatura, poesia, pintura, art i història conflueixen utilitzant la música com a vehicle d’unió.

Aqueixa mateixa vesprada, a les 17 h, arribarà el torn perquè el festival Arrels arribe a tots els racons de Torrent, en aquest cas, a les persones més majors. La veu del “cantaor” Josep Aparicio “Apa”, acompanyat de la música de Toni Porcar i Eduard Navarro, omplirà el Centre de Majors Santa Elena amb un concert social en el qual s’utilitzaran instruments com la guitarra, la bandurria o algun instrument de vent com la dolçaina valenciana.

L’agenda seguirà amb la conferència El Mediterrani i la Ruta de la Seda, impartida per Germán Navarro. El ponent abordarà les rutes durant l’Edat mitjana i el dialogue entre les civilitzacions d’Orient i Occident, que es van establir en tots els nivells possibles, com a comerç internacional i economia, migracions d’artesans i mercaders de ciutat en ciutat, la moda de la seda, l’intercanvi de cultures i expressions artístiques, literata, patrimoni. La cita tindrà lloc el 4 de febrer a les 19 h en el Museu Comarcal.

La música clàssica serà la protagonista del concert La seda il·lustrada. El Antic Mercat acollirà aquest esdeveniment el 5 de febrer a les 20 h amb la participació de Carmina Sánchez, Carles Magraner i Robert Cases. El programa del concert oferirà àries italianes de Vicente Martín i Soler i un cicle de cançons de Mozart, obres d’especial intimitat i del caràcter galant que va predominar en l’esperit burgés de l’època.

L’equador del festival, 6 de febrer, arribarà amb la Festa Persa: Kereshmeh; un espectacle en el qual el fil conductor és la qualitat o do que tenen algunes persones en ballar. Desenvolupat pel músic iranià Kaveh Sarvarian i la ballarina madrilenya Patricia Álvarez. Kereshmeh, els espectadors realitzaran un viatge sensorial i ritual que usa els llenguatges tradicionals. En el Antic Mercat a les 20 h.

El divendres, 7 de febrer, Una vetlada andalusina oferirà un repertori amb un alt de significat tant en les seues lletres com en la seua música, buscant sempre elevar l’estat de qui el canta i toca, i qui l’escolta. L’espectacle, que tindrà lloc a les 20 h en el Antic Mercat, serà a càrrec de Yinnan Ensemble, conjunt de música andalusina basat en la ciutat de Granada i format per músics professionals d’origen marroquí i espanyol.

Orient i el Mediterrani es fusionaran amb el concert La Ruta de la Seda, per Capella de Ministrers i Carles Magraner. A través de la música, el públic se submergirà en aquesta històrica ruta, on no sols circulaven les caravanes comercials, també les cultures dels pobles, els valors espirituals i les idees religioses. El meravellós espectacle tindrà lloc el 8 de febrer, a les 20 h en el Auditori.

El fermall final del festival Arrels el posarà el diumenge, 9 de febrer, el Grup de Ball de Torrent que representarà, al costat de Josep Aparisi ‘Apa’ i Eduard Navarro, La demanà, una escenificació d’una tradició en la qual la família del nuvi l’acompanyava a casa de la família de la núvia per a formalitzar la demanada de mà. Així, amb un ambient festiu, la dansa, la història i la tradició faran gaudir a tots els assistents que es congregaran a les 12 h en el Auditori.