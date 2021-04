Del 9 a l’11 d’abril se celebra en Almussafes el XXIII Open de Tennis en Cadira de Rodes

Print This Post

L’esdeveniment, puntuable per al rànquing nacional, està organitzat pel Club de Tennis local, la Real Federació Espanyola de Tennis i la Federació Valenciana de Tennis

Els millors tennistes en cadira de rodes d’Espanya es reuneixen a Almussafes per a participar en el XXIII Open de Tennis en Cadira de Rodes que se celebra del 9 a l’11 d’abril en la localitat.

Una competició amb la qual el Club de Tennis de la població, la Real Federació Espanyola de Tennis i la Federació Valenciana de Tennis busquen promocionar els valors propis d’aquesta disciplina esportiva i motivar la seua pràctica.

L’organització destaca l’alt nivell del torneig, que es disputa en les instal·lacions esportives municipals situades en el Polígon Industrial Joan Carles I.

Set dels 23 jugadors inscrits en la convocatòria estan en aquests moments en el top 8 del rànquing nacional.

En aquest XXIII Open Nacional TSR d’Almussafes, puntuable per al rànquing nacional, s’entregaran trofeus per al campió, el finalista i els semifinalistes de cadascuna de les categories de simples i dobles. Així mateix, l’organització entregarà per sorpresa en un detall commemoratiu a una de les persones o empreses col·laboradores del torneig, reconeixement consistent en una xicoteta escultura de la Torre Razef, principal monument històric del municipi.