Delegació de Govern es compromet a augmentar la presència policial a Antella i Sumacàrcer per combatre l’aglomeració de gent al riu Xúquer

Continuen les aglomeracions en les zones banyades pel riu Xúquer a Sumacàrcer i Antella com per exemple la partida del Reguer, on es van registrar altes concentracions de banyistes el cap de setmana, obligant a la intervenció de les patrulles de la Policia Autonòmica per assegurar les distàncies. Amb la crisi del Covid-19 i per tal d’evitar massificacions de gent per garantir el compliment de les mesures de seguretat de l’anomenada Nova Normalitat, els alcaldes de tots dos ajuntaments es van reunir amb Delegació de Govern. La delegada, Glòria Calero, va atendre als dos edils durant la jornada de dimarts i tant Amparo Estarlich com David Pons li van traslladar els problemes que està tenint la zona. Aquesta reunió estava prevista des d’abans però finalment es va celebrar i van poder intercanviar impressions sobre el problema que assota a ambdues poblacions en l’actualitat. Des dels dos consistoris es va reclamar a Glòria Calero una millor coordinació i un augment d’efectius policials a la zona per controlar la situació i evitar les aglomeracions i les massificacions de gent a les zones del riu. “De la reunió vam treure una lectura positiva i se’ns ha comunicat que es posaran més mitjans tant de Policia Autonòmica com de Guàrdia Civil per evitar que la situació es desboque. Està previst que en els pròxims dies tinguem una segona reunió i la intenció és que per al mes d’agost es puga tirar endavant una coordinació molt més adequada al problema que existeix i un augment d’efectius policials”, argumenta David Pons, alcalde de Sumacàrcer.



Relacionats