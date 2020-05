Demà de 9 a 13 les parades d’alimentació obrin al mercat ambulant d’Alzira

Print This Post

Ens trobem en la fase O de la desescalada, la qual cosa ens permet anar oferint servicis que pel decret de l’estat d’alarma havien quedat suspesos.





Demà dimecres el mercat ambulant d’Alzira tornarà parcialment, de moment amb les parades de productes d’alimentació.





La Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira, seguint les marcades per la Conselleria de Sanitat, autoritza a anar gradualment obrint les parades del mercat ambulant. No obstant això cal seguir en tot moment unes mesures de seguretat per a comprar al mercat:





Realitza la compra de manera individual.

Utilitza guants i mascareta, i deposita’ls en les papereres habilitades quan acabes la compra.

No toques els productes, demana’ls al venedor/a.

Si tusses o estornudes, tapa’t la boca amb el colze.

Mantín la distància de seguretat de 2 metres entre el comprador anterior i posterior.

Arreplega i paga la compra en el lloc que et diga el venedor/a.

Si és possible paga amb targeta i no amb diners per a evitar contacte amb el/la venedor/a.



L’horari d’obertura serà de 9 a 13 hores. Les parades quedaran instal·lades al carrer Santo Domingo de Guzmán, amb entrada pel carrer Riola i eixida pel carrer Tavernes.



Fernando Pascual, responsable de l’àrea de Serveis Urbans, insta a tot el veïnat que demà vaja al mercat ambulant seguir en tot moment les mesures de seguretat, “per a entre totes i tots fer de la desescalada una transició cap a la nova normalitat”.