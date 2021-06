Demà dimarts 22 de juny, edició virtual de la Desfilada de gossos abandonats A.O.P.A i BIOPARC València

Connect on Linked in

L’inici de l’estiu enguany té un nou esdeveniment solidari on un grup de gossos a la recerca d’una llar seran els protagonistes d’una singular “passarel·la”. La convocatòria de la 18a Desfilada de gossos abandonats que organitza BIOPARC València i la protectora A.O.P.A. és demà dimarts 22 de juny a través de les xarxes socials del parc valencià: a les 19h. en Facebook i a les 19,30h. en Instagram. Una retransmissió en directe per a donar a conéixer la realitat social de l’abandó d’animals i potenciar les adopcions entre les persones que desitgen incorporar una mascota en les seues vides.

L’objectiu principal de la Desfilada solidària organitzada per a.O.P.A i BIOPARC València és denunciar el maltractament animal que suposen els abandons, conscienciar sobre la necessitat de potenciar una actitud col·lectiva cap al benestar animal, així com difondre i promoure les adopcions d’aquests cans que ja han sigut víctimes d’aquesta cruel acció humana. Cada vegada són més persones les que decideixen adoptar un animal per a integrar-lo en la seua família i agraeixen el positiu canvi de vida que els ha provocat. L’adopció és la millor elecció, perquè suposa un acte de solidaritat que beneficia a tots: a les persones, a les protectores, a la societat en general i, per descomptat, al propi animal que finalment troba una llar.