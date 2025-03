Demà dimecres Torrent vibrarà amb la mascletà en homenatge a la Dona torrentina

Torrent vibrarà amb la mascletà en homenatge a la Dona torrentina, suspesa per les inclemències meteorològiques

La mascletà artística ha estat dissenyada i serà disparada per Maria José Lora, amb material 100% valencià

El disparo tindrà lloc demà dimecres a les 15 hores en l’esplanada del parc Central

Demà dimecres es dispararà l’esperada mascletà especial programada per al 8 de març en el marc de la Setmana de la Dona 2025, que va ser traslladada a causa de les condicions meteorològiques adverses. La decisió, presa per l’Ajuntament de Torrent, en coordinació amb els equips de seguretat i l’empresa pirotècnica encarregada de l’espectacle, va respondre a la necessitat de garantir la seguretat dels assistents i assegurar que l’esdeveniment es poguera gaudir en les millors condicions possibles.

Un homenatge pirotècnic a la dona valenciana i torrentina

La mascletà, dissenyada i disparada per la pirotècnia Caballer FX, estava concebuda com un espectacle sonor i visual amb material 100% de fabricació valenciana. El disparo contempla una sèrie d’efectes mecànics i terrestres amb un crescendo progressiu d’intensitat, culminant en un potent bombardeig aeri especial amb trons i un impressionant volcà violeta. La estructura de l’espectacle inclou: una traca valenciana per a iniciar el disparo, que donarà lloc a dues retencions d’efectes sonors i descàrregues de cartutxeria variada, amb cop de fum de color violeta.

Començarà el cos de la mascletà constituït per cinc retencions aèreo-terrestres, augmentant d’intensitat amb el pas dels mateixos. S’enllaçarà amb una potent traca terremoto disparada en dues fases, augmentant la intensitat progressivament.

Un bombardeig aeri especial amb final seqüenciat d’efectes sonors combinats amb trons. I cop de seqüència d’efectes amb final de tro, seguit d’una gran descàrrega final de trons potents amb volcà violeta i roncadores, al més pur estil valencià.

La responsable del disparo, Maria José Lora, va ressaltar la importància d’aquest esdeveniment no només com a part de la tradició pirotècnica de Torrent, sinó com un tribut especial a les dones. “Aquest any hem dissenyat una mascletà amb una progressió molt marcada, utilitzant efectes de gran impacte que transmeten força i energia, igual que ho fan les dones en el seu dia a dia”, va declarar la pirotècnica.

Després de les paelles solidàries a les 13:00 hores, sobre les 15:00 hores, es dispararà la gran mascletà en homenatge a la Dona torrentina en l’esplanada junt al Parc Central.