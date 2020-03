Demà dissabte 7 de març es realitzarà la tradicional Cavalcada del ninot de les falles 2020

Print This Post

Les comissions alzirenyes rematen a hores d’ara les disfresses que passejaran pels carrers d’Alzira.



El recorregut presenta enguany un nou itinerari.





Començarà a les 18:00 hores al carrer Mestra Carmen Enguix per a continuar pel carrer Gandia, Pérez Galdós, girarà cap al lateral de la Plaça Major i acabarà a l’Avinguda Sants Patrons on cada comissió continuarà l’itinerari que corresponga cap als seus caus fallers.



Estem segurs que els alzirenys i alzirenyes que s’acosten a veure la desfilada gaudiran d’un espectacle ple d’ingeni, humor i d’un alt nivell competitiu tal com ens tenen acostumats en els últims anys.