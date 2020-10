Demà es posa en funcionament el Bo Turístic Comunitat Valenciana, consulta els requisits ací

Connect on Linked in

Viatjar per la Comunitat Valenciana ja no serà un luxe per a ningú des de demà, quan s’active el Bo Turístic Comunitat Valenciana, una iniciativa de la Generalitat Valenciana, per tal de donar impuls al turisme dins del nostre territori, un dels que més ha patit les conseqüències del tancament i restriccions derivades de la pandèmia per la Covid19

El decret per a posar en marxa el Pla de Recuperació de Turisme, compta amb un pressupost total de 196 milions dels quals ’11 milions d’euros estaran destinats al Bo Turistic amb una vigència fins a abril de 2021

Serà demá dimarts, 20 d’octubre, quan la ciutadania ja puga adquirir el Bo Viatge a través d’una plataforma online que s’activarà a partir de les 12 del matí

l Bo Viatge de la Comunitat Valenciana exposa entre les condicions d’adquisició que, almenys, es reserve una estada mínima de dues nits en alguns dels establiments adherits a aquest programa de reactivació del turisme autonòmic.

D’aquesta manera, els descomptes podran arribar al 70% en les reserves, és a dir, fins a 600 euros.

Un altre dels requisits per a gaudir d’aquest bo, és estar empadronat en la Comunitat Valenciana

A més Puig, ha recordat que malgrat que la Comunitat es troba en una situació millor que d’altres comunitats inclòs que altres països no es pot abaixar la guàrdia davant la pandemia

Una lluita diària que no descansa per als valencians