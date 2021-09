Demà es posen a la venda les entrades per al Concert de Zoo i Pupil·les a Alzira

Connect on Linked in

El recinte firal tindrà un aforament de 2000 persones

Des de demà, dijous 16 de setembre a les 12 del migdia es podran comprar les entrades per al Concert del 8 d’octubre amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre de 2021, organitzats per la Regidoria de Cultura. Enguany els grups que actuaran són Zoo i el grup el local Pupil·les.

Un any més, les circumstàncies sanitàries fan impossible un concert com els que en els últims anys han omplit el recinte firal però des de l’Ajuntament es continua apostant per oferir cultura segura. En esta ocasió el recinte firal comptarà amb un aforament de 2000 localitats, distribuïdes en cadires degudament separades, ús de mascareta obligatòria i d’acord amb les mesures sanitàries vigents en el moment de la celebració dels concerts.

Els interessats a assistir poden adquirir la seua entrada pels canals habituals, en línia a través de www.notikumi.com, i a la taquilla del Gran Teatre, dimarts i dijous de 19.30 a 21.00h o bé una hora abans de l’acte a la taquilla en cas que queden localitats. El preu en venda anticipada és de 10 euros en www.notikumi.com. O a les taquilles del Gran Teatre dimarts i dijous en horari de 19.30 a 21 hores.

“Des de la regidoria continuem treballant per a oferir l’accés a la cultura d’una manera còmoda, segura i amb responsabilitat. Volem donar continuïtat a un esdeveniment que ens identifica com a poble, que aposta per la música en valencià i que suposa una opció molt interessant especialment entre el públic més jove. Arribem a la sisena edició d’este concert que ja és referent a la comarca i a tot el territori, on donem veu als nostres grups, locals i en valencià ” assegura Alfred Aranda, Regidor de Cultura

A més afig, “Esperem repetir l’experiència de Sant Bernat, quan ja vam celebrar concerts d’estes característiques que van estar un èxit de participació i un exemple de responsabilitat per part del públic assistent”

El concert començarà a les 21 hores amb l’actuació de Pupil·les i en acabar serà el torn de Zoo. En esta ocasió no hi haurà servei de barra.

Autorització de menors d’edat

En el cas que el menor tinga menys de 16 anys deurà d’anar acompanyat d’un adult i l’autorització corresponent; i en el cas de menors amb 16 o 17 anys, podran accedir amb només l’autorització corresponent i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/tutora legal. L’autorització estarà disponible online ací, o a la web de notikumi, es pot demanar abans de les 14 hores del 8 d’octubre per correu electrònic a granteatre@alzira.es o bé a la taquilla del concert el mateix dia de l’actuació a partir de les 20 hores.

Per a gaudir d’un espectacle amb la seguretat necessària no hem d’abaixar la guàrdia i seguir les recomanacions i protocols davant la Covid-19:

Ús obligatori de mascareta

Respecteu la distancia de seguretat, tant en la cua d’accés com en la resta de moments.

A l’entrada, poseu-vos gel hidroalcohòlic.

No podeu moure les cadires i abandonar el vostre lloc si no és per una causa justificada.

No transiteu enmig de les butaques si no és estrictament necessari.

Quan acabe l’espectacle eixiu del recinte ordenadament i sense aglomeracions.

Seguix en tot moment les indicacions del personal de l’organització.

Zoo

ZOO és un col·lectiu musical valencià nascut el 2014 a Gandia que se centra entre el rap, el hip-hop, el rock i ska però també mescla ritmes electrònics. El seu últim disc Llepolies, presentat en 2021, ha estat un treball de gran èxit

Pupil·les

Pupil·les és un grup valencià de música rap, format per les cantants Natàlia Pons, Mireia Matoses i Montse Morales, i el punxadiscos DJ Rule (Joan Rodríguez). Naix a València l’any 2014. Provenen de distints punts del País Valencià, però el seu punt de trobada ha estat el barri de Benimaclet, a la ciutat de València.

El seu estil es defineix com a rap feminista, amb influències d’altres estils musicals com el punk i el reggaeton. Entre els seus referents estan Obrint Pas, La Gossa Sorda o Aspencat. Quant a referents femenins, destaca Mala Rodríguez, com també Gata Cattana. Les seues lletres es caracteritzen per ser reivindicatives i literàries, amb missatges feministes clars i directes.